Sainte-Catherine verse 15 000 $ au Complexe le partage

La Ville de Sainte-Catherine donne 15 000 $ au fonds d’urgence dédié à l’aide alimentaire du Complexe le partage, dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Le conseil a entériné le versement de ce soutien financier lors de la séance du conseil municipal du 14 avril.

«La crise actuelle a plongé bon nombre de familles dans une situation de précarité alimentaire. Les besoins sont nombreux et nous voulons nous assurer que l’organisme puisse poursuivre sa mission et aider les Sainte-Catherinois et Sainte-Catherinoises qui en font la demande tout au long de cette pandémie», a indiqué la mairesse, Jocelyne Bates.

Le Complexe le partage dessert plus de 200 familles de Sainte-Catherine chaque année, souligne la Ville. Depuis le début de la crise, l’organisme a notamment soutenu les citoyens qui lui étaient référés par la nouvelle ligne de soutien de la Ville. Le montant accordé permettra de bonifier l’aide déjà accordée, mais aussi de desservir une nouvelle clientèle, informe la Municipalité.

Cette dernière rappelle aussi à sa population qu’il est possible d’aider le Complexe le partage à accomplir sa mission en effectuant un don en argent ou en participant à la campagne la «Guignolée à l’année, un item à la fois» notamment au marché Metro Cardinal à Sainte-Catherine.

(Source: Ville de Sainte-Catherine)