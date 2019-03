Salon de l’auto de Genève 2019 : offensive hybride rechargeable pour Audi

Article par Gabriel Gélinas

GENÈVE (Suisse) – Au Salon de l’auto de Genève, Audi présente de nouvelles variantes à motorisation hybride rechargeable pour les modèles Q5, A6, A7 et A8 qui seront disponibles en cours d’année 2019. Ces nouvelles variantes recevront la désignation TFSI e, puisque l’appellation e-tron sera désormais réservée aux modèles à motorisation entièrement électrique de la marque allemande.

Audi annonce une autonomie de plus de 40 kilomètres en mode électrique, selon le protocole WLTP (World Light-Vehicle Test Procedure) pour toutes les variantes TFSI e, ce qui permettra aux conducteurs de parcourir près du tiers de leurs trajets quotidiens en mode électrique, d’après Audi. Le chargeur embarqué de 7,2 kilowatts permet de recharger complètement la batterie en deux heures. La venue de deux de ces nouvelles variantes à motorisation hybride rechargeable est d’ores et déjà confirmée pour le Canada, les A8 et Q5 étant les premières à faire leur entrée sur notre marché, et on s’attend à ce que les A6 et A7 suivent plus tard.

Tous munis du rouage intégral, les modèles Q5, A6 et A7 sont animés par un moteur thermique quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres et par un moteur électrique, intégré à la boîte à double embrayage S tronic à sept rapports, lequel est alimenté par une batterie lithium-ion d’une capacité de 14,1 kilowatts-heure localisée sous le coffre. Deux versions de ces modèles seront disponibles, soit les 50 TFSI e quattro, qualifiées de versions « confort » dont la motorisation développe 299 chevaux et un couple de 331 livres-pied, ainsi que les 55 TFSI e quattro, à vocation plus sportive, dont la motorisation à suralimentation accrue déploie 367 chevaux et 368 livres-pied. Les versions 55 recevront une suspension plus ferme et que le moteur électrique sera sollicité plus fréquemment pour ajouter à l’agrément de conduite.

Tout comme les autres modèles, la variante à motorisation hybride rechargeable de la A8, uniquement disponible en version à empattement allongé, vient de série avec le rouage intégral. La A8L 60 TFSI e quattro abrite un moteur V6 de 3,0 litres turbocompressé et un moteur électrique intégré dans l’embrayage de la boîte automatique à huit rapports. La puissance maximale est de 449 chevaux et le couple maximal est chiffré à 516 livres-pied.

Tous ces modèles à motorisation hybride rechargeable sont dotés de plusieurs modes de conduite, dont le mode EV qui donne priorité à l’électrique, Auto qui est un mode hybride entièrement automatique, et Hold qui permet de conserver l’énergie de la batterie pour une utilisation ultérieure en mode électrique.

De plus, un système appelé « predictive efficiency assistant » prend en compte les données de navigation et le système de capteurs de la voiture pour planifier l’itinéraire complet et indiquer au conducteur, par un signal lumineux et une réaction haptique de la pédale d’accélérateur, quand lever le pied pour maximiser l’efficience énergétique. Comme plusieurs autres modèles de la marque, les nouvelles variantes à motorisation hybride rechargeable sont équipées du système Audi drive select qui permet de paramétrer le comportement routier selon plusieurs modes affectant la boîte de vitesses, la suspension et la direction, selon le choix du conducteur.

Cette annonce s’inscrit dans la voie de l’électrification des modèles du constructeur, Audi émulant ainsi plusieurs autres marques, dont BMW et Mercedes-Benz, qui ont adopté cette stratégie. Précisons également que Audi présente aussi le nouveau VUS électrique Q4 e-tron concept au Salon de l’auto de Genève.