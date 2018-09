Salon de l’auto de Paris : un premier constructeur automobile vietnamien à l’affiche

Article par Germain Goyer

À l’occasion du Salon de l’automobile de Paris, un premier constructeur automobile vietnamien dévoilera ses deux premiers véhicules. Ceux-ci sont basés sur d’anciennes plateformes provenant de BMW.

C’est ce que rapporte Carbuzz au sujet du constructeur VinFast dont nous ignorions l’existence jusqu’à tout récemment.

Pour le moment, les noms de ces deux nouveaux modèles n’ont pas été dévoilés.

On sait, en revanche, qu’ils seront assemblés sur les plateformes F15 et F10 sur lesquelles étaient construites les anciens BMW X5 et Série 5. Vous l’aurez donc deviné, il s’agira d’un véhicule utilitaire sport (VUS) de même que d’une berline.

Pour ce qui est de la motorisation, on retrouvera une version retravaillée du bloc turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L conçu par le constructeur bavarois. Deux variantes de ce moteur seront offertes. La première proposera une puissance de 175 chevaux alors que la seconde étirera le plaisir jusqu’à 227 chevaux. Une seule boîte de vitesses présente dans le catalogue, soit une automatique à huit rapports.

Si ces deux véhicules possèdent un ADN on ne peut plus allemand, on peut également affirmer que du sang italien leur coule dans les veines. En effet, le constructeur vietnamien s’est tourné vers la très réputée firme Pininfarina pour réaliser le design.

VinFast voit grand. Ce constructeur a l’intention de répondre aux normes sécuritaires et environnementales à l’échelle planétaire. Il ne serait pas étonnant que des modèles soient exportés un peu partout autour du globe.

Il est prévu que ces deux nouveaux véhicules quittent officiellement la chaîne d’assemblage à la fin de l’année 2019.