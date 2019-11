Salut Bonjour : Antoine Joubert présente le Lincoln Aviator 2020

Article par Le Guide de l’auto

Lincoln effectue un retour en grande pompe avec le Lincoln Aviator 2020.

Le journaliste du Guide de l’auto Antoine Joubert a conduit un modèle orné de plusieurs équipements et confirme avoir entre les mains un véhicule sérieux. L’Aviator se démarque de la compétition intense et surtout de son principal rival, le Cadillac XT6.

Côté look, c’est mission accomplie. Un visuel linéaire et très sophistiqué retient l’attention aux premiers abords. On a affaire à un bolide réinventé qui n’a absolument rien à voir avec l’ancien Aviator apparu en 2003, que le constructeur avait retiré du marché deux ans plus tard par manque d’enthousiasme des acheteurs…

Avoir l’impression d’être le roi de la route en conduisant le tout nouveau VUS Lincoln, y croyez-vous? Jugez-en par vous-même en écoutant ce segment du Guide de l’auto à l’émission Salut Bonjour!