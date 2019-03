Salut Bonjour : parlons des fourgonnettes, ces incomprises!

Article par Le Guide de l’auto

Quoique le segment des fourgonnettes ait connu des années glorieuses au tournant des années 1980-90, il tend aujourd’hui à décroître voire même disparaître au profit de véhicules utilitaires de plus ou moins grand format. Certains constructeurs tels que Dodge et Chrysler continuent de performer dans ce segment, alors que d’autres n’arrivent pas à percer comme les manufacturiers Nissan et Ford qui ont simplement laissé tomber ce marché.

Dans cette capsule, le journaliste au Guide de l’auto Antoine Joubert dresse un portrait de l’histoire de la fourgonnette à l’émission Salut Bonjour. On y discute de la chute des voitures familiales, de la croissance des fourgonnettes et de l’avenir de l’automobile pour ce segment qui polarise tant.