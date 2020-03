Samedis nostalgie – Il y a 18 ans, Wonderworks prévoyait s’établir à Candiac

Dans son édition du 31 août 2002, Le Reflet annonçait que Wonderworks, une maison spécialisée dans la conception d’effets spéciaux, de maquettes et de décors établie à Los Angeles, construirait un studio de tournage pour le cinéma à Candiac.

«Les investisseurs prétendent qu’il s’agit du plus grand studio de cinéma au monde», écrivait-on.

À l’époque, l’entreprise Wonderworks avait déjà participé à la création de maquettes et effets spéciaux dans plus d’une centaine de films, dont Titanic, Abyss et Star Trek.

Le nouveau studio représentait un investissement de 40M$ et devait permettre de créer 1 150 emplois directs et 1 450 indirects. Il était prévu que l’entreprise détiendrait 40% des parts du studio, alors que les architectes de Candiac David Smith et David Koenka posséderaient les 60% restants.

«L’industrie du cinéma ne sera plus la même au Canada et aux États-Unis avec l’implantation de ce nouveau studio», indiquait M. Smith.

Le bâtiment devait être situé près des autoroutes 15 et 30, à quelques mètres de la voie ferrée qui délimite les municipalités de Candiac et Saint-Philippe. La construction devait se terminer au printemps 2003.

Le studio de tournage n’a finalement jamais vu le jour.