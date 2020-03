Se jeter à l’eau ou pas

Pète et Répète sont dans un bateau. Pète éternue. Qu’est-ce qui se passe ?

Plusieurs possibilités s’offrent à Répète. Comme sauter à l’eau, gagné par la peur.

Le vieux pêcheur habitué de se retrouver seul dans sa chaloupe peut aussi tendre des mouchoirs et du Purell à son comparse avant de retourner taquiner le poisson.

Ça dépend toujours de son degré de connaissance et de peur. Depuis plus d’un mois on entend parler du coronavirus. On a même changé son nom en SARS-CoV-2 juste pour voir si vous suiviez l’actualité. Hein, c’est le même virus ?

Avez-vous votre masque à la maison ? Avez-vous banni le pâté chinois de votre alimentation ? (le blé d’Inde, c’est normal que ça provoque des réactions, ça n’a rien à voir avec le coronavirus 😊)

L’organisation mondiale de la santé a parlé d’«infodémie» pour qualifier la propagation de fausse nouvelles sur le sujet. On ne fait plus la différence entre le vrai et le faux. Mais la crainte, elle, s’installe. On va donc se baser sur des évidences.

Les virus se promènent dans l’atmosphère. Chaque humain dûment vacciné possède une série d’anticorps apte à le protéger de ces envahisseurs. Il s’agit d’une première barrière de défense.

Il existe aussi des règles d’hygiène simple. Éternuer dans son coude. Se laver les mains régulièrement. Éviter de porter ses doigts ou des objets vers sa bouche où ils seraient en contact avec la salive. Des règles qui sont aussi bonnes pour un simple rhume.

On s’entend que ce n’est pas infaillible. Ce sont toutefois de bonnes façons de prévenir une toux, le nez qui coule ou un sifflement dans la respiration.

Doit-on prendre le sujet au sérieux ? Bien entendu. Je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi d’attraper cette saloperie. Les différentes organisations mondiales de la santé sont à l’œuvre pour bien décoder ce virus et le mettre hors d’état de nuire. Je vais contrôler ce que je peux et faire confiance aux personnels compétents pour trouver une bonne solution.

Alors, qu’est-ce qu’on recommande à Répète dans son bateau ?