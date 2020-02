Se marier au CHLSD par amour pour sa maman

La Châteauguoise Marie-Hélène Matteau a dit oui à l’homme de sa vie l’automne dernier. Par amour pour sa mère atteinte d’Alzheimer, elle a choisi de célébrer cet événement au CHLSD Champlain-de-Châteauguay. Un moment magique pour elle, mais aussi pour les employés et résidents de l’endroit qui ont assisté à cette cérémonie unique.

Un Centre d’hébergement et de soins longue durée n’est généralement pas le lieu auquel on pense d’emblée pour la célébration d’un mariage. Mais pour Marie-Hélène Matteau, il était important que sa mère atteinte d’Alzheimer soit présente à ce moment marquant dans sa vie. «Je me suis dit comme ma mère ne peut pas venir à moi, pourquoi nous n’irions pas vers elle», explique-t-elle.

Son futur mari Michael Doran était d’accord avec l’idée. Il savait que la relation mère-fille qui unit Marie-Hélène Matteau et Denise Rousseau-Matteau est précieuse et qu’elle avait évolué avec la maladie. «Marie-Hélène va rencontrer sa mère dans son milieu de vie et l’aime inconditionnellement. Sa mère le ressent et lui répond avec amour. Des mots sont rarement communiqués et ils ne sont pas nécessaires», raconte M. Doran.

Le Centre Champlain-de-Châteauguay a accepté sans hésitation l’idée de Mme Matteau. La mariée souhaitait partager ce moment avec les ainés qui habitent au CHSLD puisqu’elle les côtoie régulièrement. «C’était important que les résidents soient là, parce que c’est leur milieu de vie, c’est le milieu de vie de maman», explique-t-elle. Une vingtaine d’entre eux ont assisté à la cérémonie en plus de la cinquantaine de parents et amis des mariés.

Cette journée du 14 septembre 2019 a été mémorable autant pour le couple que pour les personnes âgées et les employés présents. «C’était émouvant pour les gens, mentionne Chantal Ladouceur, conseillère de la qualité de vie du milieu de vie du Centre Champlain-de-Châteauguay. Pour certains, ça leur rappelait leur propre mariage. Pour d’autres ça leur rappelait des moments heureux, d’autres moins heureux. On en parle encore avec une vibration en dedans de nous. C’était beau!»

Des attentions pour les résidents

Tout a été pensé pour le confort des invités mais aussi des résidents qui ont des besoins particuliers. Les petites bouchées offertes après la cérémonie avaient été adaptées pour les personnes âgées qui mangent des textures différentes. Une personne était dédiée à la sécurité pour éviter qu’un résident quitte l’établissement dans le va-et-vient des invités avant la cérémonie. Une préposée accompagnait d’ailleurs la maman de Marie-Hélène pendant le mariage. La mariée est très reconnaissante de la collaboration du CHLSD pour la réalisation de son rêve.

S’adapter avec la maladie

Comme sa mère est dans un stade avancé de la maladie, Marie-Hélène Matteau savait que sa maman ne resterait pas assise patiemment tout au long de la cérémonie, et c’était bien ainsi, assure-t-elle. «Elle se levait, elle passait devant tout le monde, elle allait se rassoir, elle se berçait et elle se relevait. Et c’était correct», raconte la mariée.

Quant à la tradition où la mère vient aider sa fille pour les derniers préparatifs d’habillement, c’était plutôt le contraire cette fois-ci. «C’est moi qui ai aidé ma mère à se préparer», souligne la Châteauguoise.

De l’amour pur

Les deux mariés gardent un souvenir précieux de cette journée. Pour M. Doran, voir sa future épouse marcher dans l’allée aménagée dans la cour du CHSLD accompagnée de ses deux parents tandis qu’il était accompagné de ses enfants restera gravé dans sa mémoire. « Je suis confiant que sa mère savait qu’elle participait à quelque chose de spécial avec sa fille», confie-t-il.

Après la cérémonie, Mme Matteau a chuchoté dans l’oreille de sa mère :« Ça y est maman, je suis mariée». La mère s’est alors tournée vers sa fille pour l’embrasser.