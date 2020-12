Seize écoles touchées par 87 cas de COVID-19 depuis novembre

Le bilan du nombre de cas de COVID-19 dans les écoles sur le territoire couvert par Le Reflet révèle qu’entre le 1er novembre et le 3 décembre, un total 87 cas ont été déclarés dans 16 établissements scolaires, laisse savoir le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS).

De ce nombre, 23 élèves et «personnes dans les écoles» ont été infectés par la COVID-19 en décembre. Au total, cinq classes sont passées en mode d’enseignement virtuel aux écoles des Bourlingueurs à Sainte-Catherine, Félix-Leclerc et de l’Aquarelle-Armand-Frappier à Saint-Constant, de la Magdeleine et Émilie-Gamelin à La Prairie.

De plus, l’école Vinet-Souligny a fermé pour une durée de deux semaines, comptant à elle seule un total de 34 cas depuis le 1er novembre.

Bilan complet (entre le 1er novembre et le 3 décembre)

Sainte-Catherine

École des Bourlingueurs: 2 élèves infectés, dont 1 cas déclaré le 3 décembre. Une classe est passée en mode d’enseignement virtuel.

École des Timoniers: 1 élève infecté avant décembre.

École Saint-Jean: 1 élève infecté avant décembre.

Saint-Constant

École Félix-Leclerc: 6 élèves et 4 personnes infectés, dont 4 cas déclarés les 1er et 2 décembre. Une classe est passée en mode d’enseignement virtuel.

École de l’Aquarelle-Armand-Frappier: 4 élèves et 1 personne infectés, dont 2 cas déclarés le 3 décembre. Une classe est passée en mode d’enseignement virtuel.

École Vinet-Souligny: 20 élèves et 14 personnes infectés, dont 10 cas déclarés les 1er et 3 décembre. L’école a été fermée.

École Piché-Dufrost: 2 personnes infectées, dont 2 cas déclarés les 1 er et 2 décembre.

La Prairie

École de la Magdeleine: 11 élèves et 1 personne infectés, dont 3 cas déclarés les 2 et 3 décembre. La classe touchée avait déjà lieu en mode d’enseignement virtuel.

École Notre-Dame-Saint-Joseph: 1 élève et 1 personne infectés avant décembre.

École Émilie-Gamelin: 2 élèves et 1 personne infectés, dont 1 cas déclaré le 2 décembre. Une classe est passée en enseignement virtuel.

École Saint-François-Xavier: 3 élèves et 3 personnes infectés avant décembre.

École de la Petite-Gare: 5 élèves infectés avant décembre.

Candiac

École Plein-Soleil: 1 élève infecté avant décembre.

École Saint-Marc: 1 élève infecté avant décembre.

École Fernand-Seguin: 1 élève infecté avant décembre.

Delson

École Louis-Lafortune: 1 élève infecté avant décembre.