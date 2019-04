Semaine de l’action bénévole : le sentiment de faire œuvre utile d’un bénévole

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Si vous téléphonez au Centre de bénévolat de la Rive-Sud (point de service de Candiac), il est possible que ce soit Denis Nadeau qui vous réponde. L’homme de 68 ans assume principalement le rôle de réceptionniste à une demi-journée semaine, et ce, depuis un an et demi.

«Il y a quatre ou cinq lignes et, parfois, elles sont toutes occupées. On appelle pour toutes sortes de demandes. Des gens qui veulent avoir un service d’accompagnement pour le transport médical. D’autres qui ont recours à la popote roulante ou encore un proche aidant qui ne sait pas quoi faire», raconte le Candiacois.

«On fait aussi des téléphones pour trouver des bénévoles dans les sept villes qui sont couvertes par le point de service», poursuit M. Nadeau.

C’est par le biais d’un communiqué du Centre de bénévolat publié dans Le Reflet que M. Nadeau a décidé de donner son temps à cet organisme.

«J’ai rencontré la responsable et j’ai vu que les besoins sont grands parce qu’il y a une clientèle importante», mentionne-t-il.

Entraide

C’est en prenant soin de son père âgé devenu veuf que M. Nadeau a eu le goût d’en faire davantage pour aider les personnes aux prises avec des difficultés.

«Je partais de chez moi en auto pour me rendre chez mon père qui habitait au New Hampshire. Dans la résidence où il demeurait, il y avait plusieurs personnes qui ne recevaient jamais de visite, y compris lors des jours de fête, comme la Thanksgiving. Il y avait une solitude terrible. Je trouvais ça tellement triste», raconte ce dernier.

«Je me suis attaché à certains d’entre eux. Si je n’avais pas eu à faire six heures de route, j’aurais continué à aller les voir après la mort de mon père», poursuit M. Nadeau.

Il ajoute que cet esprit d’entraide qu’il éprouve provient des liens familiaux.

«On était dix enfants chez nous. J’ai eu la chance de grandir dans une belle et bonne famille», dit-il.

Il reconnaît aussi qu’en tant que policier retraité de la GRC, il a été souvent impliqué dans des situations où il devait répondre aux besoins des gens.

«Comme policier communautaire, je me suis impliqué dans différents organismes», affirme M. Nadeau.

Grafitiant

Questionné à savoir ce qui aime le plus dans le bénévolat, il répond que c’est la possibilité de faire la «différence».

«On améliore la qualité de vie des gens. Tu sens dans leur voix qu’ils sont fragiles. C’est aussi la satisfaction personnelle d’avoir fait une différence dans leur vie. Peut-être qu’un jour, c’est moi qui aurai besoin de l’aide de bénévoles», fait remarquer Denis Nadeau.

Semaine de l’action bénévole

Du 7 au 13 avril se déroule la Semaine de l’action bénévole. Plus de 13,3 millions de personnes, soit 47% des Canadiens de 15 ans et plus, ont fait du bénévolat en 2010. Ils y ont consacré près de 2,07 milliards d’heures. Au Québec, le bénévolat représente 2,5 millions de bénévoles et 310 millions d’heures d’engagement. (Source: Fédération des centres d’action bénévole du Québec).