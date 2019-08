Semer pour divertir : Saint-Philippe dévoile sa programmation d’automne

Au coeur des célébrations du 275e de la ville, Saint-Philippe lance sa programmation loisirs pour l’automne 2019.

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, la bibliothèque «Le Vaisseau D’or» et les organismes locaux proposent des activités pour tous les groupes d’âge, de la petite enfance aux seniors. Les inscriptions pour les résidents débuteront le jeudi 5 septembre dès 15 h, en personne ou en ligne. Les non-résidents pourront s’inscrire à compter du lundi 9 septembre.

«La rentrée sera particulièrement occupée cette année, avec les célébrations du 275e et la nouvelle programmation loisirs, tout le monde pourra trouver une activité à son goût. Notre communauté s’agrandit et on souhaite maintenir une offre de loisirs de qualité, accessible et divertissante. À cet effet, six nouveautés seront offertes à cette session-ci; éveil musical pour les 18 mois à 5 ans, ateliers d’improvisation pour les 9 à 13 ans, ateliers de théâtre pour les 8 à 16 ans, cours de chant pour les 8 à 15 ans, de Zumba pour les 4 à 12 ans et de génération pound pour les 8 à 12 ans», mentionne, Johanne Beaulac, mairesse de Saint-Philippe.

Programmation loisirs

En consultant le site internet ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs ou le plus récent bulletin échoPHIL dont la distribution aux portes a débuté le 23 août, la population découvrira la programmation complète de l’automne. Ateliers préscolaires, éveil musical, karaté, yoga, Zumba, badminton, pickleball,

tonus et étirements, «génération pound» et «pound fitness», entraînement par station, cours d’espagnol, de chant, de guitare, soirées dansantes, danse des jeunes, présentation de film et théâtre seront au menu.

Ateliers

Un éventail varié d’ateliers est proposé pour tout âge: improvisation, théâtre, magie, petits cuistots, techno-rigolo. Les ados pourront également suivre les formations de «gardiens avertis» et «prêt à rester seul».

Bibliothèque

En nouveauté cet automne, «Le Vaisseau D’or» invite les 8 à 12 ans à s’inscrire gratuitement à des ateliers de codage. Avec la collaboration de Code Club Canada, les jeunes pourront apprendre à coder, étape par étape. Les inscriptions peuvent se faire dès maintenant à la bibliothèque. De plus, chaque mois, la Bibliothèque offrira, des animations, des expositions et des conférences, de tous, pour tous les goûts.

275e à l’honneur

De grands rassemblements sont prévus pour l’anniversaire de la ville; le samedi 24 août a eu lieu la fête familiale et la deuxième édition de la compétition de skate, le samedi 28 septembre, course de boîtes à savon, le dimanche 29 septembre, rallye en équipe, le jeudi 31 octobre, la fête de l’Halloween et le samedi 9 novembre, soirée de commémoration du 275e.

Entente intermunicipale pour les citoyens de Delson

La Ville de Saint-Philippe rappelle, grâce à l’entente signée en 2017 pour l’utilisation des biens et services sportifs, culturels et communautaires, que les citoyens de Delson peuvent profiter de toutes les activités de loisirs de Saint-Philippe au même titre que les résidents. L’entente prévoit l’abolition des frais de non-résidents et offre les mêmes avantages et privilèges d’une ville à l’autre.

(Source: Communiqué Ville de Saint-Philippe)