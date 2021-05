Semis et plants d’arbres distribués à Sainte-Catherine et Saint-Mathieu

Les citoyens de Sainte-Catherine et Saint-Mathieu pourront se procurer gratuitement des semis et des plants d’arbres grâce à un don de la députée de Sanguinet Danielle McCann et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

À Sainte-Catherine, la distribution aura lieu le samedi 22 mai au garage municipal, de 8h à midi. En raison de la pandémie, le tout se fera sans contact. Des employés municipaux déposeront les pousses d’arbres dans le coffre de la voiture des citoyens, précise la Municipalité. Ceux-ci sont priés d’accéder à l’endroit à partir de la 1re avenue plutôt que par la rue Centrale afin d’éviter l’achalandage. De plus, une preuve de résidence sera requise.

La Ville détaille qu’un total de 500 semis mesurant maximum 1 m, qui devront être plantés rapidement, seront disponibles. Lorsqu’ils seront remis, les semis d’arbres ne possèderont pas encore de feuilles. Seuls les bourgeons seront apparents.

«Les plants seront distribués équitablement parmi les citoyens (maximum deux par adresse) jusqu’à épuisement de l’inventaire. Les citoyens pourront choisir l’essence d’arbre», indique également Sainte-Catherine.

Essences disponibles:

-Bouleau jaune

-Chêne à gros fruits

-Érable rouge

-Érable à sucre

-Noyer noir

Saint-Mathieu

Du côté de Saint-Mathieu, la distribution aura lieu les 21, 22 et 23 mai, au coin du chemin Poissant et de la rue Principale, de 11h à 16h. Les dates ont été sélectionnées à l’occasion de la Journée internationale de la diversité écologique, le 22 mai, partage la Municipalité sur les réseaux sociaux.

La formule du premier arrivé premier servi s’applique. Une preuve de résidence est requise. Les essences distribuées ne sont pas précisées par la Municipalité.