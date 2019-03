Serez-vous le prochain gagnant de l’Infiniti Engineering Academy?

Article par Guillaume Rivard

L’Infiniti Engineering Academy revient en 2019 pour une sixième année consécutive alors que la marque de voitures de luxe continue de chercher les meilleurs jeunes ingénieurs de la planète pour travailler avec elle et l’écurie Renault F1 pendant un stage rémunéré d’un an.

Depuis 2014, près de 30 000 personnes se sont inscrites et la moitié des gagnants ont fait avancer rapidement leur carrière en décrochant un poste à temps plein chez Infiniti ou encore en Formule 1 à la suite de leur expérience. D’autres terminent présentement leurs études, ce qui fait que le nombre va augmenter en 2019.

« Recruter de nouveaux ingénieurs de talent est crucial pour Infiniti et l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, affirme Tommaso Volpe, directeur du sport automobile et des projets de performance pour la division mondiale d’Infiniti. Nous croyons que le génie humain est le moteur de la technologie et nous nous efforçons constamment de revitaliser notre équipe. »

L’un des grands avantages offerts par l’Infiniti Engineering Academy est de pouvoir étudier les transferts technologiques possibles entre l’automobile et la Formule 1.

En 2017, Matthew Crossan a été le gagnant canadien de l’Infiniti Engineering Academy et il a récemment obtenu un poste permanent au sein de l’écurie Renault F1 en tant qu’ingénieur en développement de simulation.

« J’ai toujours rêvé de travailler comme ingénieur dans une équipe de sports mécaniques, a-t-il déclaré. Je suis si heureux d’avoir eu cette occasion grâce à Infiniti et à ce programme incroyable qui permet aux jeunes ingénieurs comme moi de vivre leur rêve. »

Pour les gagnants des sept régions (Asie-Pacifique, Canada, Chine, Europe, Mexique, Moyen-Orient et États-Unis), le stage comprend les billets d’avion, l’hébergement, un véhicule de fonction Infiniti et un salaire, en plus d’avoir la chance de travailler aux côtés de quelques-uns des meilleurs ingénieurs au monde dans l’automobile et le sport motorisé.

Il est possible d’en savoir plus et de s’inscrire en visitant le site academy.infiniti.com.