Série de spectacles au Théâtre du Vieux-La Prairie

La Ville de La Prairie augmente son offre de service culturelle en proposant cet automne une série de spectacles «intimes» au Théâtre du Vieux-La Prairie les vendredis soir et dimanches matin.

«La qualité des artistes ainsi que la diversité des styles sauront plaire au public laprairien gourmand de prestations artistiques comme en témoigne le succès des Jeudis du Vieux-La Prairie», indique la Municipalité dans un communiqué.

De son côté, le maire Donat Serres précise que «depuis l’adoption de notre politique culturelle en 2017, nous nous efforçons de faciliter le contact entre le public et l’art». Cette volonté se traduit par une bonification des lieux de diffusion et une variété pour rejoindre tous les types de publics.

Construit en 1862, le Théâtre du Vieux-La Prairie est une salle de 80 places.

Six spectacles

La saison d’automne comprend quatre spectacles pour adultes les vendredis soir, qui débutent à 19h, ainsi que deux matinées pour les enfants de 2 à 5 ans les dimanches, à 10h30.

Les billets pour le vendredi sont à 10$ plus taxes en admission générale. Le même coût s’applique pour les adultes le dimanche. Cependant, le coût est de 5$ plus taxes pour les enfants de 3 ans et plus et gratuit pour ceux de 2 ans et moins.

Programmation

Les vendredis

11 octobre – Saratoga (folk franco)

18 octobre – Sarah Dufour en trio (country folk)

1er novembre – Duo Jalbert Beaulieu (jazz trad)

15 novembre – Mots et tango

Les dimanches

20 octobre – Le Cygne (théâtre)

17 novembre – Au bout du fil (puzzle théâtre)