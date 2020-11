Série de vidéoconférences sur le financement des OBNL

Pour sa 3e édition, la Biennale du financement des OBNL 2020 présentera quatre matinées de vidéoconférences tous les mardis du mois de novembre.

Sous le thème « Façonner son financement », des organismes de partout au Québec sont conviés à participer en

direct pour consolider leurs compétences et connaissances en recherche de financement.

Organisé par la Corporation de développement communautaire (CDC) du Haut-Saint-Laurent, l’événement a eu lieu auparavant en présentiel à Huntingdon. Les conférences, maintenant virtuelles, ont désormais l’avantage d’être accessibles à tous les organismes au Québec, peu importe leur situation géographique.

« En contexte de pandémie, où les événements de financement sont annulés et les revenus réduits, les OBNL ont d’autant plus besoin de recevoir un soutien pour trouver des moyens de financement. La Biennale leur offrira des formations de qualité pour les outiller concrètement », affirme Rémi Pelletier, directeur général de la CDC du Haut-Saint-Laurent.

Propulsé par Desjardins, l’événement est rendu possible grâce au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec.

« Je félicite l’équipe de la CDC du Haut-Saint-Laurent qui propose une formule virtuelle de la Biennale afin qu’elle ait tout de même lieu cette année », souligne Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie.

L’édition 2020 de la Biennale du financement des OBNL accueillera une variété de conférenciers qui traiteront de plusieurs sujets liés au financement des OBNL. Des professionnels provenant de firmes spécialisées, de milieux universitaires, d’organismes à but non lucratif et de fondations viendront discuter notamment de dons majeurs et planifiés, de bénévolat et activités de financement en temps de COVID, de commandites, de campagne de fin d’année et de demandes de subventions.

Les inscriptions sont encore ouvertes, mais les places sont limitées. Pour plus d’information, visitez le site web de la Biennale : https://biennale2020.illuxi.com/.

Pierre Lavoie, sportif champion du monde de l’Ironman et cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie, donnera la conférence de clôture de l’événement. Sa conférence intitulée « Créer le mouvement – la recette » est basée sur des expériences de succès et d’échecs. Les deux sont nécessaires pour créer un mouvement qui permet de « changer la dynamique d’une situation, même si cela semble impossible au départ ». (M.P.)