Série de vols de pneus dans la région

Crédit photo : Depositphotos

Une quinzaine de vols de pneus se sont produits dans des immeubles en copropriété du secteur au cours des dernières semaines, informe la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Des vols ont été commis à Delson, La Prairie, Sainte-Catherine et Saint-Constant, principalement dans des immeubles neufs, explique Geneviève Boudreault, porte-parole de la police.

«Les voleurs entrent dans les garages sans se faire remarquer pour ensuite prendre des pneus qui sont à la vue, non sécurisés ou encore dans un rangement individuel», explique-t-elle.

Il arrive qu’ils brisent le cadenas des espaces d’entreposage des propriétaires afin de pouvoir s’en emparer.

«Ces édifices sont particulièrement vulnérables au regard des introductions par effraction, et ce, pour différentes raisons», rappelle la police.

Le va-et-vient des résidents et des visiteurs, le plus grand anonymat des lieux et la possibilité d’ouvrir les portes à distance accroissent les risques de vol.

Cinq conseils

La police profite de l’occasion pour faire part de quelques conseils de prévention, en particulier à l’endroit des gens qui vivent en condo ou en appartement.

Il est conseillé de changer la serrure de sa porte d’entrée lors de la prise de possession.

«Pendant la construction, il y a beaucoup de passe-partout en circulation. L’un d’entre eux a pu être conservé par quelqu’un ayant de mauvaises intentions, qui a maintenant accès à tout l’édifice, et ce, sans trace d’effraction», indique Mme Boudreault.

Advenant que quelqu’un sonne chez un résident, celui-ci doit être certain avant d’ouvrir la porte à distance.

«Les voleurs s’introduisent souvent de cette façon, rapporte la policière. Ils sonnent partout et attendent que quelqu’un ouvre la porte. Ils ont alors le champ libre pour accéder à tous les étages.»

Il ne faut jamais laisser entrer personne en même temps que soi dans l’édifice sans être certain qu’il s’agit d’un autre résident.

«Osez poser des questions à quelqu’un qui entre en même temps que vous. Si un inconnu se promène sur les étages et semble suspect, appelez la police», conseille-t-elle.

Lors d’une entrée par le garage, attendre que la porte soit refermée pour se stationner.

«Regardez dans votre rétroviseur. Certains individus attendent et entrent avant la fermeture de la porte. Ils ont alors tout le temps de faire leurs mauvais coups (vol d’auto, vol dans les autos, vol dans les unités de rangements individuels, méfaits, introduction par effraction)», dit Mme Boudreault.