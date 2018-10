Ses béquilles volées à l’Halloween

DJ à la Grand fête de l’Halloween de la Ville de La Prairie le samedi 27 octobre, Michel Bergeron a eu une mauvaise surprise à la fin de la soirée. Ses béquilles, indispensables à ses déplacements, ont été volées.

«J’étais installé dans une grande tente avec la régie audio. Mes béquilles étaient accotées sur un poteau. Quand j’ai voulu partir vers 21h30, elles n’étaient plus là», raconte-t-il.

«Il y a du monde qui a essayé de les trouver. Moi, je ne pouvais pas les aider. Finalement, deux personnes de la Ville m’ont transporté jusqu’à mon camion et je suis retourné chez nous», déclare le Laprairien atteint de paralysie cérébrale.

«Depuis l’âge de 5 ans que je me déplace en béquilles. J’en ai 48 aujourd’hui et c’est la première fois que je me fais voler mes béquilles.»

– Michel Bergeron