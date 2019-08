Seulement trois cylindres pour le Buick Encore GX 2020

Article par Guillaume Rivard

En mai dernier, on a appris que le tout nouveau Buick Encore GX 2020 dévoilé en Chine allait arriver sur le marché canadien au début de la prochaine année.

Toutefois, lorsque General Motors en a fait l’annonce, très peu de détails ont été donnés au sujet de ce quatrième véhicule utilitaire de Buick, qui se positionnera en-dessous de l’Envision et juste au-dessus du multisegment sous-compact Encore, de loin le modèle le plus vendu de la marque.

On sait que l’Encore GX reposera sur la nouvelle plateforme VSS-F du constructeur américain et qu’il aura un empattement plus long que celui de l’Encore ordinaire. Son équipement comprendra plusieurs nouveaux dispositifs de sécurité et d’aide à la conduite, dont le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons et un rétroviseur numérique relié à une caméra arrière, tandis que son coffre sera plus volumineux d’environ 140 litres.

Aujourd’hui, grâce au site GM Authority, on a la confirmation de ce qui se trouvera sous le capot.

Au lieu de conserver le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,4 litre, le Buick Encore GX 2020 proposera non pas un, mais bien deux moteurs à trois cylindres, eux aussi turbocompressés.

Le premier, d’une cylindrée de 1,2 litre, développera une puissance de 137 chevaux et un couple de 166 livres-pied, alors que le second, de 1,3 litre, génèrera 155 chevaux et 174 livres-pied.

On vous rappelle que le Buick Encore 2019 libère 138 chevaux et un couple de 148 livres-pied grâce à ses quatre cylindres, alors la taille réduite de la mécanique ne devrait pas vraiment affecter la performance du GX.

En ce qui concerne la boîte de vitesses, les deux nouveaux moteurs à trois cylindres feront équipe avec une automatique à variation continue dans les modèles à traction. En combinant le moteur de 1,3 litre avec un rouage intégral, les acheteurs pourront bénéficier d’une automatique à neuf rapports.

Le Buick Encore GX 2020 fera probablement ses débuts nord-américains au Salon de l’auto de Los Angeles en novembre. Plus d’informations et d’images seront disponibles à ce moment.