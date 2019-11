Shelby crée un F-150 Super Snake Sport de 755 chevaux

Article par Guillaume Rivard

Shelby American a profité du Salon SEMA pour dévoiler un F-150 qui donnera des cauchemars à tous les autres camions : le Shelby Super Snake Sport F-150 Concept.

La compagnie a écouté les amateurs qui demandaient un camion à deux portes ultra performant comme les fameux muscle cars des années 1960 et avec un moteur plus explosif que le V6 EcoBoost de 450 chevaux de l’actuel F-150 Raptor.

Elle a donc installé sous le capot un V8 suralimenté qui fait sentir sa présence de très loin avec une puissance de 755 chevaux – à peine cinq de moins que la toute nouvelle Mustang Shelby GT500 – et un retentissant système d’échappement Borla.

On ignore à quel point ce F-150 modifié est rapide – plus que le Roush Nitemare F-150? – mais il n’a aucun problème à ralentir avec ses nouveaux freins avant à six pistons.

Une suspension signée Shelby abaisse le camion et des pneus de performance chaussent les roues sur mesure de 22 pouces pour lui donner un look de guerrier urbain. À cela s’ajoutent un énorme pare-chocs avant, une calandre et des prises d’air redessinées, un capot Super Snake, des bandes de course noires et plus encore.

Quant à la cabine, elle renferme bien entendu des sièges sport Shelby Super Snake et des cadrans exclusifs à Shelby, sans parler des différentes garnitures en fibre de carbone.

Shelby American annonce qu’elle produira des exemplaires du Super Snake Sport F-150 Concept si la demande est suffisamment grande. Sinon, on fondera nos espoirs dans la rumeur d’un F-150 Raptor doté du V8 de la GT500.

