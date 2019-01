Shelby GT500 2020 : Ford présente sa Mustang la plus puissante de tous les temps

Article par Frédéric Mercier

Ford a l’habitude de voler la vedette au Salon de l’auto de Detroit, et cette année ne fera pas exception à la règle. Le constructeur de Dearborn a démarré l’année en force avec le dévoilement de sa nouvelle Mustang Shelby GT500.

Avec la Mustang Shelby GT500, Ford lance ce qui devient rien de moins que la Mustang de production la plus rapide jamais construite. Pas mal, pour un modèle qui souffle ses 55 bougies cette année!

Le cœur de la bête, c’est un V8 surcompressé de 5,2 litres dont le bloc en aluminium est fabriqué à la main. Ford s’est gardée de donner des spécifications précises, mais le constructeur parle déjà d’une puissance « supérieure à 700 chevaux ».

Avec la Shelby GT500, Ford s’attaque donc à des modèles comme la Chevrolet Camaro ZL1 et la Dodge Challenger SRT Hellcat, dont la nouvelle version Redeye propose une écurie à peine croyable de 797 chevaux!

Toujours sans donner de chiffres précis, Ford promet une machine capable de passer de 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes et pouvant franchir le quart de mile sous la barre des 11 secondes.

Ces statistiques, la Mustang Shelby les doit évidemment à son moteur, mais aussi à une nouvelle boîte automatique à sept rapports avec double embrayage. Pour ceux qui chercheraient la boîte manuelle, oubliez ça tout de suite. Il faudra vous contenter de la Shelby GT350 et de ses 526 chevaux.

Avec la Mustang Shelby GT500, Ford a aussi mis l’emphase sur l’aérodynamique et sur une force d’appui optimisée par une carrosserie élargie et un aileron tout ce qu’il y a de plus fonctionnel. Ford souligne aussi avoir intégré une suspension magnétorhéologique afin d’offrir un comportement routier inégalable.

À l’intérieur, la GT500 est équipée d’une instrumentation entièrement numérique de 12 pouces derrière le volant ainsi que d’un écran tactile de huit pouces intégrant le système multimédia SYNC3. Comme si le son de son V8 ne suffisait pas à satisfaire vos oreilles, Ford propose aussi un système audio à 12 haut-parleurs signé Bang & Olufsen.

La Ford Mustang Shelby GT500 2020 arrivera chez les concessionnaires au courant de l’automne prochain. Le prix de cette nouvelle bête n’a toujours pas été annoncé.