Shelby Series 2 roadster, un nouveau bolide 100 % Shelby

Article par Sylvain Raymond

Shelby America, c’est l’entreprise du regretté coureur Carroll Shelby reconnu principalement pour avoir commercialisé la AC Cobra, mais surtout, pour la transformation de de nombreuses Mustang au fil des années.

Après avoir modifié nombre de modèles issus d’autres constructeurs, Shelby avait eu l’idée au début des années 90 de commercialiser son propre véhicule. C’est en 1996 qu’il décide de produire une pure Shelby, la Series 1. Ce roadster, ultraléger, était équipé d’un V8 de 4,0 litres développant 320 chevaux et était jumelé à une boîte manuelle à cinq rapports. Un surcompresseur pouvait être ajouté en option et poussait la puissance à 460 chevaux. À l’époque, 249 unités ont été construites.

Seulement quatre par année

Dix-neuf ans après avoir introduit la Shelby Series 1, voilà que le constructeur réintroduit une nouvelle interprétation de la voiture sport moderne avec la commercialisation cette année de la Series 2 Roadster, un petit bolide qui emprunte la même philosophie. Selon Joe Conway, CEO de Shelby America, la Series 1 fut la première voiture entièrement conçue par le célèbre constructeur. La Series 2 est une évolution du concept de voiture sport minimaliste, légère et performante, présenté sous les traits d’un roadster à deux places.

Alors que la production débute ce mois-ci, seulement quatre unités seront assemblées chaque année, à la main bien entendu. Voilà ce que l’on appelle une édition limitée. Les acheteurs pourront opter pour une carrosserie en aluminium, en fibre de carbone ou en titane, une première dans l’industrie. Au final, la voiture sera 12% plus légère que la première génération. Côté mécanique, la voiture sera équipée d’une boîte ZF à cinq rapports et le choix de moteurs comprendra le 427 FE et le 427 Windsor, tous deux produits par le constructeur.

D’autres choix de mécanique sont offerts, on peut commander un arceau de sécurité, mais on ne retrouve aucun porte-gobelet. Chaque modèle produit sera unique, notamment dans l’aménagement intérieur.

La voiture sera munie d’une garantie d’un an, et Shelby offrira également des cours de conduite avancés aux futurs propriétaires qui désirent exploiter un peu plus les plaisirs de leur bolide unique sur le circuit de Spring Mountain dans la région de Las Vegas.