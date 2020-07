Signature du contrat pour la déconstruction du pont Champlain

Une nouvelle étape dans la déconstruction du vieux pont Champlain a été franchie le 29 juin avec la signature du contrat de conception-construction entre la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain incorporée (PJCCI) et le consortium Nouvel Horizon St-Laurent. Sélectionné en mars dernier, le consortium est formé des entreprises Pomerleau et Delsan-A.I.M.

La déconstruction coûtera 225,7 M$. À cette somme s’ajouteront les frais encourus pour la mise en place de mesures sanitaires en raison de la pandémie. La PJCCI confirme que les travaux «seront réalisés à l’intérieur de l’enveloppe globale de 400 M$ prévue pour le projet».

Les travaux seront terminés à l’hiver 2024, assure par ailleurs la PJCCI.

«Le consortium Nouvel Horizon St-Laurent est extrêmement fier de participer à ce projet, qui s’inscrit comme l’un des projets d’infrastructure unique au Québec par ses méthodes novatrices de déconstruction et ses mesures de préservation de l’environnement», affirment le vice-président exécutif – Civil & Infrastructure de Pomerleau Daniel Lessard et le vice-président directeur général de Delsan-AIM Lorenzo Rapattoni.

On prévoit que la déconstruction du pont génèrera 250 000 tonnes de béton, 25 000 tonnes d’acier et 12 000 tonnes d’asphalte, dont 80% seront recyclés, soit en étant réutilisées dans de nouvelles infrastructures municipales, soit pour des projets urbains ou des œuvres d’art publiques, ou simplement transformées dans des centres de recyclage à travers le Québec.

Des rencontres seront organisées l’automne prochain pour présenter les détails du projet aux citoyens de Brossard et de l’Île-des-Sœurs.