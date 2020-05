Situation pénible pour certains commerçants de la CMM

Le nouveau report de la date d’ouverture pour certaines entreprises commence à peser lourd pour certains. On parle maintenant du 25 mai.

Stéphanie Fichaud, directrice du développement des affaires commerciales chez Ameublement Machabée, considère la situation comme étant dramatique.

« Je ne dis pas que je ne comprends pas la situation à Montréal. C’est hors de contrôle, et on doit effectivement repousser. Mais nous, nous sommes dans un champ. Et à Saint-Isidore, il n’y a que cinq cas. Il faudrait peut-être considérer que nous ne faisons pas partie de Montréal dans ce cas précis », explique-t-elle.

D’autant que ses voisins de Saint-Rémi par exemple, ou de plus grands centres comme Valleyfield et Saint-Jean-sur-Richelieu, qui comptent beaucoup plus de cas, peuvent ouvrir.

« Eux, ils peuvent ouvrir et ça nous touche directement. On voit drastiquement la baisse de la demande. Les magasins d’ameublement de ces municipalités peuvent opérer, mais pas nous. C’est dramatique. Je me réjouis pour eux, mais nous, c’est difficile », plaide Stéphanie Fichaud, émotive.

Un rappel de tous les employés

La situation est encore pire considérant que des emplois doivent être mis sur pause. Encore plus longtemps.

« Nous avions appelé nos employés. Maintenant il faudra leur dire de patienter encore. Nous avions commencé à mettre en place les mesures de distanciation en magasin. Pour respecter les critères. Nous sommes prêts à faire patienter des clients à l’extérieur s’il le faut. Mais nous sommes capables de contrôler », lance celle qui déplore que plein d’autres commerces se retrouvent dans cette situation.

Le magasin a fermé ses portes depuis plus de deux mois. Les affaires ne roulent pas comme voulu.

« Dès le premier jour, nous avons fermé. Depuis, nous avons pu livrer quelques réfrigérateurs sans contact, en respectant les recommandations, mais ça demeure que ça ne fait pas rouler l’entreprise », assure celle qui aimerait bien que la Chambre de commerce puisse intercéder.

« Je vais tenter de les joindre et de parler à notre députée MarieChantal Chassé. Il faut trouver un moyen, ça ne peut plus durer », conclut-elle.

Gravité Média a tenté de joindre la députée. Nous attendons un retour d’appel.