Six Caisses Desjardins de la Rive-Sud s’unissent pour aider une banque alimentaire

Les caisses Desjardins de Brossard, Charles-Lemoyne, La Prairie, Pierre-Boucher, Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil s’unissent afin d’offrir un appui financier de 55 000$ à l’organisme brossardois Mission Nouvelle Génération, une des plus grandes banques alimentaires au Québec.

Avec cette aide, Mission Nouvelle Génération se munira d’un chariot élévateur électrique et de rayonnage à palettes. Ces équipements aideront l’organisme dans le cadre de ses opérations et à l’organisation de son entrepôt, où 80 tonnes de nourriture sont livrées sur une base hebdomadaire.

Dans le contexte économique actuel, les besoins sont grands chez les banques alimentaires, qui tentent de répondre aux besoins des bénéficiaires, membres et familles.

«Nous vivons tous une période très difficile causé par la COVID-19, mentionne le directeur général de Mission Nouvelle Génération, Stéphane Plante. Nous sommes submergés de demandes, car la situation économique pour plusieurs personnes et familles est difficile. Nous avons 8 606 bénéficiaires fréquentant l’organisme et provenant en grande majorité de la Rive-Sud de Montréal et ce nombre continue d’augmenter chaque semaine.»