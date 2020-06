Six nouveaux cas de COVID-19 dans la MRC de Roussillon

C’est le constat de la Direction de santé publique de la Montérégie qui a dévoilé son bilan pour les nouveaux cas recensés entre le 21 et le 28 juin.

La MRC de Roussillon, qui comprend les Villes de Delson, Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Châteauguay, Mercier, Léry et Saint-Isidore, comptait moins de cinq nouveaux cas la semaine dernière. Elle demeure l’une des moins touchées en Montérégie et présente un taux de guérison plus élevé que la moyenne.

La Direction de santé publique de la Montérégie devait cesser de publier ses résultats chaque jour, mais le ministère de la Santé s’est ravisé. Elle utilise une nouvelle méthode de comptabilisation depuis le 8 juin.