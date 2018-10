Smyth Performance transforme des voitures en camionnettes

Article par Michel Deslauriers

En 2012, après avoir créé Five Factory Racing et cofondé Local Motors, Mark Smith a établi une petite entreprise de conversions de voitures à Wareham, dans l’état du Maine, appelée Smyth Performance.

Son premier projet était de transformer une berline Volkswagen Jetta Mk4 (1999-2005) en camionnette, et vendre un kit de conversion aux gens à la recherche d’un passe-temps durant les fins de semaine. Depuis, des kits de conversion ont été développés pour la Volkswagen Golf Mk4, la berline Jetta Mk5 (2006-2010), l’Audi A4/S4 2003-2008 et même la Dodge Charger 2005-2010.

De nouveaux ensembles de conversion sont en cours d’élaboration pour la Volkswagen New Beetle 1998-2011 ainsi que pour la Subaru Impreza et WRX 2000-2007.

Le processus de conversion consiste à découper la section arrière du toit et retirer les sièges arrière, et selon la compagnie, aucun composant structurel des véhicules n’est altéré ou retiré. Les murs de la caisse, la lunette arrière et le hayon sont ensuite installés, et aucune soudure n’est nécessaire, puisque la section camion est fixée à la carrosserie et au châssis original à l’aide de boulons et de rivets. Smyth Performance estime que les gens moyennement débrouillards pourront compléter la conversion en 20 à 40 heures, excluant la peinture.

De plus, puisqu’aucune modification n’est apportée à la motorisation, la voiture peut être équipée du moteur de notre choix. On peut donc choisir un moteur diesel ou turbocompressé à essence dans les Golf/Jetta, et un V8 HEMI de 5,7 litres dans le cas de la Charger.

Les kits de conversion de Smyth Performance peuvent être livrés un peu partout dans le monde, y compris au Canada, coûtant entre 3 490 $ US et 3 590 $ US, selon le modèle. Est-ce qu’une telle conversion sera votre prochain projet pour occuper vos fins de semaine?