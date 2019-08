Soccer : la Rive-Sud remporte deux fois l’or au Tournoi des sélections régionales

Le Tournoi des sélections régionales (TSR) 2019 se déroulait du 22 au 27 juillet à Saint-Georges de Beauce. Il a permis de couronner les équipes masculine et féminine de la Rive-Sud à titre de championnes.

Cette compétition provinciale est réservée aux jeunes de 13 ans et moins (U-13) et rejoint les joueurs et joueuses sont issus des différents programmes de sélections régionales des associations régionale de soccer. Elle a pour objectifs d’identifier des joueurs et des joueuses pour les Équipes du Québec, évaluer des jeunes arbitres pour chacune des régions et promouvoir le soccer dans la région hôtesse.

Les filles de la Rive-Sud ont amorcé leur tournoi avec une large victoire 7-2 contre Centre du Québec, suivi d’une victoire 3-0 face à Bourassa. La demi-finale contre Laval a été un match plus ardu pour la Rive-Sud. Les deux équipes ont procédé à une séance de tirs au but parce que le match était nul (1-1). La Rive-Sud l’a emporté.

En finale, les joueuses de la Rive-Sud se sont imposées 2-0 face à Capitale Nationale pour décrocher la première position.

«Je ressens beaucoup de fierté d’avoir pu entraîner un groupe de joueuses aussi exceptionnelles. Ce sont des athlètes qui, même dans l’adversité, ont su donner le meilleur d’elles-mêmes. Peu importe le rôle attribué à chacune, elles ont toutes su contribuer à leur façon dans la conquête de cette médaille d’or. Je tiens aussi à souligner le travail exceptionnel du personnel d’entraîneurs et des gérants sans qui tout cela n’aurait pu être possible» , a dit Noémia Ruberto, entraîneur-chef

.

L’équipe féminine comprenait notamment trois joueuses du Roussillon, soit Madison Boutot, Sahara Johnson et Élise Perron.

Du côté masculin, l’aventure a bien démarré avec une victoire convaincante 8-1 contre Centre du Québec, suivie d’une victoire 5-2 dans un match un peu plus corsé contre Capitale Nationale. En demi-finale, la Rive-Sud réussi à s’imposer 4-1 avec brio face à la solide équipe de Lanaudière qui n’avait jusque là encaissé aucun but. La finale a opposé la Rive-Sud à une équipe de Montréal talentueuse et déterminée. C’est en fin de match que les joueurs de la Rive-Sud ont réussi à marquer le but victorieux de la rencontre et remporter la médaille d’or.

«Je suis très fier du travail accompli par le groupe tout au long de la semaine. Le résultat est bon en soi, mais ce qui est le plus important, c’est l’apprentissage effectué tout au long du processus», a confié Philippe Davies, entraîneur-chef MU13 Rive-Sud.

Guillaume Brunet et Adam Abouri, joueurs du Roussillon, faisaient partie de la formation.

Une récompense

La victoire des deux équipes de la Rive-Sud est un exploit qui récompense le temps et les efforts déployés par l’Association Régionale de Soccer de la Rive-Sud (ARSRS) dans le développement de la relève du soccer sur la Rive-Sud, selon Marcelo Corrales, directeur technique à l’ARS Rive-Sud.

«Les victoires de nos deux équipes au Tournoi des sélections régionales est un accomplissement exceptionnel qui couronne plusieurs années de travail au sein de nos programmes techniques à l’ARS Rive-Sud. Depuis mon retour sur la Rive-Sud il y a 5 ans, nous avons mis l’emphase à améliorer le contenu technique de notre Centre de développement régional, de nos programmes scolaires, dans nos cellules de recrutement et surtout dans la qualité de notre personnel technique», a-t-il dit.

«L’objectif de l’ARS Rive-Sud est de continuer à travailler en complément avec les clubs de la région pour favoriser le développement des joueurs et leurs ascensions dans les équipes provinciales et nationales. Aujourd’hui, lorsqu’on observe que près de 25% des joueurs du Centre national de haute performance (CNHP) proviennent de la Rive-Sud, cela démontre la réussite de nos programmes techniques», a-t-il ajouté.