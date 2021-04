Société canadienne du cancer : une campagne de la jonquille pour donner espoir

La Société canadienne du cancer invite la population à appuyer la soixantième Campagne de la jonquille, qui se déroulera d’une façon différente cette année, en raison de la pandémie.

La vente de fleurs fraîches dans des lieux publics ainsi que les opérations de porte à porte ont dû être annulées afin d’assurer la sécurité des employés, bénévoles et sympathisants.

Du 4 au 11 avril, il est possible de faire un don à la caisse de différents marchands tels Metro, Super C, Adonis, Jean Coutu, Brunet, Provigo et Maxi.

Il est aussi possible de faire un don en ligne, en créant une jonquille virtuelle en mémoire d’un être cher, ou en organisant une collecte de fonds en ligne.

«Faire un don à la campagne de la jonquille de la Société canadienne du cancer – particulièrement en temps de pandémie – est le moyen le plus efficace d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de n’importe quel type de cancer et de leur donner de l’espoir», indique la SCC.

«La jonquille est résiliente et est la première fleur à éclore au printemps. Pour les personnes atteintes de cancer, elle symbolise la force, le courage et l’espoir, ajoute-t-on. Maintenant plus que jamais, le symbole lumineux de la jonquille nous rappelle que nous devons tous nous unir et continuer à espérer des jours meilleurs.»

Rens. : cancerca/jonquille