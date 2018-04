Soins de la santé : le personnel de la Montérégie à bout de souffle

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Jean Laramée

La Fédération de la santé et des services sociaux-CSN et le syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie-Est (CISSSME) – CSN étaient de passage à l’hôpital Pierre-Boucher à Longueuil, le 4 avril, dans le cadre d’une tournée de la Montérégie pour entendre les témoignages des travailleur sur leur réalité.

«Les témoignages entendus à Longueuil reflètent les échos mille fois entendus, expliquent les deux organisations par voie de communiqué. Les travailleurs sont poussés à bout tandis que les directions imposent le temps supplémentaire et le travail à la chaîne, dégradant ainsi sérieusement les services de santé rendus à la population.»

Les syndicats du CISSS Montérégie-Est estiment que les directions locales prennent des décisions qui compromettent la santé de la population ainsi que celle des travailleurs, et ce, afin de répondre à des prérogatives financières et des pénuries de personnel.

«Cela a d’importantes répercussions sur le terrain», affirme la vice-présidente du syndicat CISSSME-CSN Nancy Sheridan.

Cette dernière rappelle notamment «des bains qui ne sont pas donnés en raison du manque de personnel en CHSLD; faire manger des patients à la chaîne comme si on était sur une chaîne de montage; 2 préposés pour 23 patients en unité prothétique, ce qui est nettement insuffisant et met en danger la sécurité des patients, étant donné le type de clientèle».

Le secrétaire-trésorier du Conseil central de la Montérégie Louis-André Boulay croit que la réforme du ministre Gaétan Barrette a mené le système de santé «au bord du précipice».

«Les conditions de travail ne sont plus suffisamment attrayantes et le personnel n’a plus le sentiment de faire son devoir correctement en raison de la surcharge de travail. Les travailleurs sont démobilisés, se rendent malade au travail ou quittent le réseau.» – Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN

«Ce qu’on observe, ici, en termes de dégradation des services de santé, de surcharge de travail et de pénurie de personnel est également observé dans les autres sous-régions de la Montérégie, ajoute M. Boulay. Heureusement, les voix continuent de s’élever contre cette réforme et c’est bien ce que nous entendons continuer de faire dans les prochains mois.»

«Le gouvernement a beau prétendre que l’austérité est derrière nous, mais le personnel est encore aux prises avec les effets des compressions budgétaires et de la réforme Barrette, ajoute le président de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN Jeff Begley. Il faut stopper cette hémorragie.»

«Un réel dialogue avec le syndicat doit être entrepris afin de trouver des solutions durables à ces problèmes», conclut Jeff Begley. <@Rb>(V.P.)<@$p>