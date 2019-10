Soirée d’Halloween: les jeunes trimbaleront leur tirelire au profit de Leucan

La Campagne d’Halloween de l’Association pour les enfants atteints de cancer (Leucan) est de retour pour une 21e année. Le 31 octobre, les petits monstres transporteront une petite tirelire rouge de Leucan. L’organisme invite la population à préparer sa monnaie et à faire preuve de générosité.

En 2018, plus de 29 000 jeunes de la Montérégie ont trimbalé la tirelire rouge de Leucan le soir de l’Halloween. Ils ont ainsi récolté plus de 70 000 $, rappelle l’organisme.

Cet argent a permis à Leucan de financer la recherche clinique en oncologie pédiatrique et d’accompagner quelque 260 familles en Montérégie.

Les dons servent aussi à aménager des milieux de vie dans les centres d’oncologie pédiatrique, pour les rendre rassurants et réconfortants pour les enfants qui y subissent leurs traitements. On y aménage des salles de jeux pour les plus petits, des salons pour les adolescents et des lieux plus calmes pour que les parents puissent échanger et créer des liens.