Soirée d’information publique pour les usagers du transport en commun

Crédit photo : Le Reflet - Hélène Gingras

Les usagers du transport collectif pourront échanger avec des représentants de l’organisme exo, à l’occasion d’une séance publique d’information au Centre multifonctionnel Guy-Dupré à La Prairie, le 28 mars, de 19h à 21h.

L’instance qui gère le transport en commun, notamment sur la Rive-Sud, veut ainsi «favoriser une communication ouverte et directe avec sa clientèle», affirme-t-elle par voie de communiqué. exo informera ses usagers sur «une multitude de sujets touchant ses activités et ses opérations à travers différentes présentations», promet l’organisme.

La soirée se conclura par une période de questions du public et un moment pour discuter de façon plus informelle avec les représentants d’exo.

«Ces séances nous permettront de nous améliorer en nous adaptant aux besoins des usagers de nos réseaux de bus, de trains et de transport adapté. La mobilité est un défi de taille que nous relevons chaque jour et le contexte actuel nous pousse à innover et à miser sur les occasions à saisir», a déclaré Josée Bérubé, présidente du conseil d’administration d’exo.