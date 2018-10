Son trottoir Zelda fait fureur

Crédit photo : Gracieuseté

Un citoyen de Châteauguay a profité du beau temps cet été pour aménager un trottoir chez lui. La touche personnelle qu’il a ajouté a fait fureur sur Facebook.

«J’ai construit cet été un trottoir chez moi. Avec sans expérience et avec l’aide de internet, j’ai réussi à bien me débrouiller. Comme mon côté artistique est dans ma nature, j’ai pensé en quelques sortes d’incorporer ma signature dans le trottoir en question», explique Stéphane Roy. C’est à ce moment que j’ai pensé à la triforce de la série Zelda, pour deux raisons, la première c’est que je suis fan et parce que ce n’était pas trop compliqué à faire vu que c’est la forme d’un triangle.»

Une fois le travail complété, M. Roy l’a pris en photo et il l’a publié dans un groupe sur Facebook voué au populaire jeu. «Lorsque j’ai partagé mon projet dans la communauté Zelda Hyrule France sur Facebook, j’ai reçu 1350 likes et de beaux commentaires. J’ai été vraiment étonné de toute cette attention», témoigne-t-il.