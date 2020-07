Sonos dévoile Arc, une barre de son immersive grâce à Dolby Atmos

Sonos a annoncé le lancement prochain d’une nouvelle barre de sons haute qualité. Nommée Sonos Arc, cette barre de son pour cinéma maison et écouter notre musique intègre la technologie Dolby Atmos pour une expérience sensorielle immersive.

Les cinémas maison deviennent de plus en plus populaires alors que les télévisions sont toujours de plus en plus grosses et offrent une qualité d’image toujours rehaussée que ce soit en 4K et même en 8K maintenant.

C’est bien beau l’image, mais il ne faut pas négliger le son pour autant! Une télévision 4K de 60 pouces sera bien belle, mais la qualité du son provenant de la télé elle-même ne sera pas grandiose.

Depuis de nombreuses années, Sonos tente de s’imposer comme le choix logique pour construire son cinéma maison, alors que son système simple nous permet d’intégrer graduellement de nouveaux haut-parleurs pour construire son système de son 5.1 ou 7.1 à son rythme et selon ses finances.

Cette fois, Sonos nous arrive avec une nouvelle barre de son qui à elle seule pourra agir comme système de son surround grâce à la technologie Dolby Atmos.

La nouvelle barre de son Sonos Arc intègre la technologie Dolby Atmos.

Qu’est-ce que la technologie Dolby Atmos?

Si beaucoup d’emphase est mise sur la qualité des images d’une télévision et que le mot 4K est sur pas mal toutes les lèvres, il faudra en dire tout autant de la technologie Dolby Atmos qui s’impose tranquillement comme la nouvelle référence en termes de qualité sonore pour les cinémas maison.

Si vous n’avez jamais vécu l’expérience d’un tel système, allez dans un magasin d’électronique et allez écouter ça, alors qu’il y aura assurément une démo d’un système Dolby Atmos.

Cette technologie créée une bulle de son autour de nous et provoque une espèce d’immersion sonore 3D. C’est vraiment quelque chose!

La technologie de système de son Dolby Atmos projette le son autour du spectateur. Crédit Photo : Dolby.

Avec un système de son conventionnel, les sons sont divisés en canaux et répartis à travers les haut-parleurs qui nous entourent.

Avec Dolby Atmos, ces canaux n’existent plus alors qu’à travers des métadonnées les créateurs de contenu sont en mesure de déterminer où le son doit être projeté dans l’environnement de la personne qui écoute.

Le résultat est stupéfiant, alors que si on écoute un film où un hélicoptère survole le personnage principal, bien le son est projeté de manière à ce qu’on ait l’impression que l’hélicoptère nous survole vraiment.

Tranquillement, de plus en plus de contenus adoptent cette technologie sonore et celle-ci s’enligne pour devenir la nouvelle norme pour les cinémas maison.

Sonos Arc: la barre de son pour plonger dans ses divertissements favoris

Sonos embarque donc dans le train de la technologie Dolby Atmos grâce à sa barre de son Arc.

Élégante et petite, celle-ci peut être déposée aux pieds de notre télévision ou carrément accrochée au mur à l’aide d’un support.

Intégrant une dizaine de haut-parleurs spécialement orientés pour créer une expérience immersive, la barre de son Arc peut autant servir pour notre cinéma maison, mais aussi agir comme système de son.

Via l’application mobile de Sonos, on peut y faire jouer notre musique favorite que ce soit de Spotify, Apple Music grâce à Airplay 2 ou bien tout autre service parmi les 100 proposé par Sonos et Sonos Radio.

La barre de son Sonos Arc embarque par ailleurs les assistants vocaux Google et Alexa d’Amazon. On peut donc lui demander de jouer notre morceau favori ou bien de diffuser un contenu sur notre Chromecast ou Fire TV.

Créez votre propre cinéma maison à l’aide du Sonos Arc et les autres hauts-parleur de la marque.

Le Sonos Arc sera vendu à 999$ à partir du 10 juin prochain et viendra remplacer la Sonos Playbass qui était jusqu’ici la barre de son au sommet du catalogue de produits de Sonos.

Le Sonos Arc devient ainsi la porte d’entrée pour le système de son de notre cinéma maison. On peut simplement acheter cette barre et profiter d’un son surround.

Seulement, une fois qu’on adopte Sonos on a instantanément la piqure et on monte tranquillement un plus gros système via des Sonos One, Sonos SL, Sonos Move ou Sonos 5, puis on y ajoute le Sonos Sub pour amplifier les graves.

Comme toujours, l’intégration de haut-parleurs viendra complémenter le Sonos Arc pour enrichir encore plus la qualité du son.

Par ailleurs, le Sonos Sub et le Sonos 5 auront droit à de nouvelles versions eux aussi à compter du 10 juin.

En savoir plus et précommander la barre de son Sonos Arc

Autres chroniques sur les produits Sonos

La barre de son de Sonos qui nous en offre plus pour moins cher

Sonos One : un puissant petit haut-parleur polyvalent

Sonos Move: le haut-parleur qui vous offre la mobilité sans compromis

Article publié sur francoischarron.com le 14 juillet 2020