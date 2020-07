Sonos Move: le haut-parleur qui vous offre la mobilité sans compromis

Avec le haut-parleur Sonos Move, écoutez votre musique en plein air comme à la maison sans jamais avoir à compromettre la qualité du son.

Peu importe la saison, quand la météo est avec nous, l’envie nous prend de passer la journée dehors. Pourquoi ne pas profiter des rayons de soleil en bonne compagnie, mais surtout accompagnés de notre trame sonore favorite?

Sonos lance son tout nouveau produit, le Sonos Move. Bien qu’il partage plusieurs caractéristiques avec le Sonos One, il nous propose ici une expérience différente qui met l’accent sur la mobilité.

Plus résistant à la vie de tous les jours

Tous ceux qui sont déjà familiers avec le Sonos One ou avec son haut-parleur Play 1 ne seront pas déçus. Le Sonos Move est muni des mêmes amplificateurs de classe D qui s’adaptent à l’architecture acoustique.

L’innovation vient cette fois-ci de sa plus récente caractéristique, l’indice IP56. Grâce à cet ajout, le haut-parleur est maintenant protégé des particules de poussière et des projections d’eau.

Le boitier a lui aussi été repensé pour faire en sorte qu’il soit plus résistant aux chocs et à l’usure.

Le Sonos Move peut être amené à l’extérieur sans soucis.

Amenez-le dans vos expéditions

Plus léger que le produit précédent, le Sonos Move est aussi muni d’une poignée pour faciliter son transport dans différents lieux. Puisqu’il est doté du réglage Trueplay™, le son est automatiquement ajusté en fonction des bruits ambiants qui nous entourent.

L’appareil est également compatible avec Bluetooth, une première pour Sonos. Ça nous permet d’écouter de la musique n’importe où, même lorsqu’une connexion Wifi n’est pas disponible.

Et si on décidait de partir à l’aventure avec notre Move? Pas de problème, on peut le recharger avec un câble USB-C, peu importe où l’on se trouve.

Même si on s’endormait sur le bord de la piscine bercé par notre chanson préférée, la batterie du Move a une capacité de 10h par charge. Pour les plus distraits d’entre nous, pas besoin de s’affoler puisque le haut-parleur passera automatiquement en mode veille pour préserver l’autonomie de sa pile si jamais on oubliait de l’éteindre.

Une cohérence dans la qualité

Bien qu’il soit complètement portatif, le Sonos Move fait aussi très bien l’affaire pour la maison.

Le Sonos Move se marie très bien à n’importe quel décor.

Depuis son modèle précédent, Sonos est le seul haut-parleur sur le marché qui est compatible avec les assistants vocaux d’Amazon et de Google. Il suffit que le tout soit connecté à un réseau wifi pour lui donner son intelligence.

Quand on est chez soi, ce n’est plus nécessaire de brancher directement le Move puisqu’il vient avec une base de chargement intérieur à alimentation électrique.

En somme, le haut-parleur Sonos Move, c’est tous les avantages du Sonos One additionnés avec la possibilité de le trainer dehors avec soi. Cette mobilité a toutefois un coût puisqu’il faudra débourser le double du prix, soit 499$.

Article publié sur francoischarron.com le 16 juillet 2020