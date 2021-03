Sonos Roam: le haut-parleur portable parfait pour la maison et nos aventures à l’extérieur

Sonos débarque avec un nouveau haut-parleur ultra portatif du nom de Roam. Ce dernier se démarque par son design épuré et compact, sa qualité sonore et sa grande compatibilité WiFi / Bluetooth. Un haut-parleur dont on peut profiter du son autant à la maison qu’à l’extérieur.

Sonos nous arrive avec son deuxième modèle de haut-parleur portatif.

Le premier, le Sonos Move, offre une excellente qualité sonore lorsqu’on est à l’extérieur. Le hic, c’est qu’il est pesant et est beaucoup moins pratique si on part avec à l’extérieur ou en escapade. Disons qu’il est vraiment fait pour la cour extérieure à la maison.

Sonos en est conscient et c’est pourquoi il nous arrive avec une option bien plus compacte et légère avec le Roam.

Sonos offre une solution ultra compacte et portative avec son haut-parleur Sonos Roam.

Un haut-parleur parfait pour les escapades à l’extérieur

Sonos a vraiment tout fait pour que son haut-parleur Roam soit transporté partout à l’extérieur ou dans la maison.

Ce dernier ne pèse que 0,95L (0,43 kg), ce qui est parfait pour mettre dans notre sac, sacoche ou carrément dans notre poche.

Le Sonos Roam est résistant à l’eau et à la poussière grâce à son indice IP67. C’est donc dire qu’on peut le submerger sans soucis jusqu’à 1 mètre dans l’eau pendant 30 minutes.

Aucun stress donc à le sortir à côté de la piscine, à la plage, ou lorsqu’il pleut ou neige.

On peut transporter le haut-parleur Sonos Roam vraiment n’importe où à l’extérieur.

Côté autonomie de la batterie, le Roam peut jouer de la musique en continu pendant 10 heures avant de devoir être chargé via sa base magnétique ou un câble USB-C.

Il peut également tenir en veille pendant 10 jours. Ce qui est bien aussi, c’est que moindrement qu’il ne joue plus de la musique depuis un certain temps, il se met automatiquement en mode veille.

Fini donc la mauvaise surprise de voir que la batterie de son haut-parleur portable est à plat parce qu’on a oublié de l’éteindre.

Une qualité sonore à l’image des produits Sonos

On a bien hâte de mettre la main sur un exemplaire pour tester la qualité sonore du Roam, mais Sonos s’est toujours démarqué pour la qualité audio de ses produits.

Le Roam ne semble pas vouloir faire exception malgré son petit format alors qu’on retrouve deux amplificateurs de classe H, un mid-woofer pour les basses ainsi qu’un tweeter pour les hautes fréquences.

Son design triangulaire projette la musique de façon égale qu’on le place à la verticale ou à l’horizontale.

On peut projeter notre musique via WiFi ou par Bluetooth à partir de notre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur et de notre application musicale.

On peut lancer notre musique sur le Sonos Roam à partir de son téléphone et son application musicale comme Spotify.

Notons par ailleurs que le Roam va automatiquement faire le changement de connexion vers le Bluetooth moindrement que l’on sort de la couverture du WiFi.

Si l’on a déjà un système Sonos à la maison ou un autre haut-parleur, on peut l’intégrer à sa pièce et notre système. On peut également appuyer sur le bouton Sound Swap pour automatiquement transférer la musique du Roam vers le haut-parleur Sonos le plus près de nous.

Comme le Sonos Move, le Roam est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home ainsi qu’avec le système Airplay d’Apple.

Le Sonos Roam est présentement disponible en pré-commande et sortira officiellement le 20 avril 2021.

Il est disponible en noir et en blanc et se vend au prix de 229$.

En savoir plus et pré-commander le Sonos Roam

Sonos Move: le haut-parleur qui nous offre la mobilité sans compromis sonore

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.