Sophiane Méthot surmonte ses barrières psychologiques

Sophiane Méthot a récolté une 3e place dans la catégorie femmes senior lors de la Coupe Canada de gymnastique trampoline présentée à Montréal du 20 au 22 avril. Il s’agit d’un soulagement pour celle qui a connu quelques difficultés dernièrement.

Quelques heures avant le début de la compétition, La Presse révélait que l’athlète de La Prairie n’arrivait plus à exécuter ses sauts de départ depuis deux semaines. Ce qui n’était qu’un petit «bogue mental» avait pris de l’ampleur, au point où la jeune femme de 19 ans s’était tournée vers des psychologues sportifs et hypnothérapeutes de l’Institut national du sport du Québec pour régler son problème.

En entrevue avec le quotidien montréalais, elle qualifiait cette période de «creux profond».

«Je suis extrêmement fière de moi vu les circonstances, a-t-elle dit au Reflet. Mon objectif était simplement de faire deux bonnes routines, avec des bons sauts de départ, sans qu’il y ait un blocage. Et c’est ce que j’ai fait.»

De plus, la gymnaste du club Virtuose est d’avis que la compétition l’a aidé à se remettre sur la bonne voie.

«Pour mes sauts, je ne me sentais pas stressée. J’essayais de me concentrer sur mes routines plutôt que sur les sauts. C’est un blocage qui est présent et trop y penser ne fait que l’empirer.» – Sophiane Méthot