Avec Sophiane Méthot en tête, les Québécois raflent plusieurs médailles d’or

Crédit photo : Gracieuseté - Archives

Le Québec a fait bonne figure aux Championnats canadiens des sports de trampoline de Lethbridge, en Alberta, la fin de semaine dernière. En tête de liste, Sophiane Méthot a remporté le premier titre national senior de sa carrière à l’épreuve en solo.

Samedi, l’athlète du club Virtuose a récolté un total de 157,085 points pour sa routine en finale de la compétition de trampoline individuelle, devançant Samantha Smith (151,210) de la Colombie-Britannique et Bronte Dundas (140,945) de l’Ontario.

La Laprairiennee a aussi été médaillée d’or dimanche en trampoline synchronisé, aux côtés de sa partenaire de Longueuil Sarah Milette. Le duo s’est taillé une place sur la plus haute marche du podium grâce à la note de 125,900. Les sœurs Anouk et Sara-Jade Berthiaume ont pris le deuxième rang avec 107,540 points. Les deux équipes québécoises ont partagé le podium avec les Ontariennes Rachel Tam et Rosie MacLennan.

(Source: Sportcom)