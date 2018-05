Sophie Thibault grande amie de l’île Saint-Bernard

Crédit photo : Photo Dominique Poirier

Passionnée d’oiseaux et de photos, Sophie Thibault met son talent au profit de l’île Saint-Bernard à Châteauguay depuis 2015.

La chef d’antenne à TVA/LCN a découvert l’île et le refuge faunique Marguerite-D’Youville en admirant, sur le site de partage Flickr, des photos de jaseurs boréals captées à l’île. «Ça faisait très longtemps que je voulais le photographier. Je ne connaissais pas le refuge et j’ai vu que c’était à 15 minutes de chez moi. Je suis allée voir sur Google, j’ai retrouvé l’endroit. J’ai vu ce petit triangle de terre au large de Châteauguay. Je me suis rendue un matin et j’ai découvert avec ravissement l’endroit», confie-t-elle en entrevue au Soleil de Châteauguay.

Élément déclencheur de la première visite de Sophie Thibault au refuge faunique, cette découverte est loin d’avoir contribué à l’éveil de la femme pour la photographie. Mme Thibault affirme s’être initiée à cet art en 2012. Ses champs d’intérêt : les oiseaux, les paysages et la macro. Son intérêt pour la faune ailée s’est précisé en 2013. C’est «une recherche de la netteté parfaite. (…) C’est une chasse qui ne fait pas mal à personne. On se dit, je vais revenir avec mon trophée. Ton trophée, c’est des pixels. On n’abat pas d’oiseaux. C’est pour le plaisir de dire qu’on a saisi ce moment-là. Il y a un thrill que je n’ai pas quand je fais du paysage», exprime la chef d’antenne en mentionnant avoir une affection particulière pour le jaseur boréal et les chouettes.

En 2015, Mme Thibault avoue avoir eu «un coup de cœur majeur» pour l’environnement de l’île Saint-Bernard, mais aussi les infrastructures qui ont longtemps accueilli les membres de la congrégation des Sœurs grises.

«Il y a quelque chose de très zen. Le fait d’être entourée d’eau avec la rivière d’un côté et le lac Saint-Louis de l’autre, la faune, de belles zones, c’est bien aménagé. Je n’ai pas tripé autant sur un parc nature.» – Sophie Thibault

Engagement

Depuis, Sophie Thibault s’engage bénévolement au sein du refuge pour redonner à la communauté, mais aussi à la nature, dit-elle. Marie-Hélène Dorais, responsable des communications et des projets spéciaux pour Héritage Saint-Bernard, explique combien il a été facile de convaincre Mme Thibault d’épouser la cause. Mme Dorais relate avoir vu une photo de Sophie Thibault prise à l’île dans un magazine en 2015. «On l’a contactée pour être porte-parole de la soirée-bénéfice d’Héritage Saint-Bernard. Elle a tout de suite dit oui», se souvient-elle.

Le pavillon d’accueil de l’île Saint-Bernard réserve depuis peu un nouvel espace à Sophie Thibault. Cette section de la boutique du Café de l’île comporte des produits dérivés de la photographe, dont des cartes de voeux, des tasses signées, des acryliques et le livre de la chef d’antenne Dans ma nature. Les profits des ventes seront versés à la mission de conservation d’Héritage Saint-Bernard. «C’est vraiment chouette», conclut Sophie Thibault.

