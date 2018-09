Soupçonnés de fraude à un guichet automatique

Crédit photo : Gracieuseté – Régie intermunicipale de police Roussillon

Deux hommes sont recherchés concernant une fraude à un guichet automatique d’une institution bancaire à Candiac.

L’événement est survenu le 18 mai vers 6h15. Le premier suspect s’est présenté dans l’établissement et a procédé à l’installation d’un dispositif de surveillance sur les deux guichets automatiques, selon la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Environ 30 minutes plus tard, un second individu vient retirer le dispositif. Durant ce laps de temps, une cliente qui a utilisé un des deux guichets a été victime d’une fraude. Les caméras de surveillance ont permis de capter des images des deux hommes, ainsi que le véhicule qu’ils ont utilisé. Exceptionnellement, les policiers n’ont donné aucune description physique des deux individus et de la voiture.

Quiconque croit les reconnaître est invité à communiquer avec la sergente-détective Sarah Gauthier au 450 638-0911, poste 441. On peut également téléphoner en toute confidentialité à l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echeaucrime.com.