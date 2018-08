Le sourire de la guérison

Crédit photo : Journal Saint-François - Pierre Langevin

Lorsque la cloche annoncera le retour en classe à la fin du mois, Samuel Boisvert aura un large sourire. Le Campivallensien a dû affronter le cancer au cours de la dernière année. Avec une détermination hors du commun, l’adolescent a su surmonter les épreuves.

Il a regagné le domicile de Notre-Dame-du-Sourire un peu plus tôt au cours du mois après une série de traitements et une chirurgie. «À 16 ans, ça fait bizarre, dit-il Ta vie commence. Le cancer et la chimiothéraphie m’ont affecté sur le plan physique et psychologique. »

En octobre 2017, les premiers symptômes se sont fait ressentir. Après des séances de physiothéraphie, la douleur à sa jambe était toujours présente. Des tests plus poussés ont démontré la présence d’un ostéosarcome à la jambe. Le 24 janvier, il subissait une chirurgie importante. «Après ça, j’allais mieux, confie-t-il. On m’a remplacé le genou, le fémur et une partie du bassin par des prothèses en métal. J’ai un long zipper de 133 agrafes.»

«Je suis comme avant, mais avec un bout de métal.» – Samuel Boisvert

Retour à l’école

La maladie l’a tenu loin de l’école Baie-Saint-François. Son enseignante lui a donné quelques leçons à la maison tandis que des enseignants ont pris le relais à l’hôpital. «J’avais des profs de mathématiques et de français mais pas d’anglais, explique-t-il. Comme il s’agissait d’un hôpital anglophone c’est là que j’ai appris la langue. J’ai fait des liaisons. »

À la fin du mois, il va reprendre ses études. Bien que plusieurs de ses amis aient pris le chemin du travail, il a hâte de retourner à l’école. Il a parfois besoin de s’appuyer sur une canne, mais il peut reprendre ses activités normales. «Je vais me laisser le temps de me rétablir, confirme Samuel. C’est une grosse épreuve à remonter et j’ai éprouvé de la misère par moment. Mais je n’avais pas bien bien le choix de la remonter. »

Un dernier scan à la fin du mois viendra confirmer que le cancer est derrière lui. L’adolescent raconte les événements de sa dernière année avec lucidité et détermination. Deux qualités qui l’ont aidé à surmonter la maladie.

D’ici la rentrée scolaire, il écoule les derniers jours de congé avec une nouvelle passion, les voitures téléguidées. Les collègues de General Dynamics ont amassé un montant qui lui a permis de se procurer de beaux bolides. Leucan a également été un soutien formidable au cours des derniers mois. Sinon, sa mère soutient qu’il invite régulièrement ses amis à la maison. Samuel reprend une vie normale, quoi !