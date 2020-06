Spectacle de la fête du Canada sur Youtube et Facebook

La Ville de Châteauguay présente un spectacle mettant en vedette des talents locaux à l’occasion de la fête du Canada, en collaboration avec la Chateauguay & Valley Irish Heritage Association.

Les gens pourront l’apprécier peu importe le lieu où ils se trouveront. Un accès à internet suffira. Les prestations seront diffusées sur les comptes Facebook et Youtube de la Ville à compter de 19h le mercredi 1er juillet.

Le Choeur La Bohème, Garage Électrique, Girlfriend Playlist, Matt Rock et One Over the Eight figurent au programme.