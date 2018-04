Spotify lancera un dispositif de contrôle vocal pour les voitures

Article par Olivier Beaulieu

Les millénariaux seront heureux! Vous savez, cette génération âgée de 14 à 34 ans qui préfère les plateformes de musique en continu à la radio? Celle qui voit leur cellulaire comme l’extension de leur corps? Une fois de plus, la compagnie derrière l’application de streaming Spotify semble avoir visé juste. Le 24 avril prochain, tout semble indiquer qu’elle lancera son dispositif d’écoute en continu à commande vocale dans la ville de New York.

Effectivement, plus tôt ce mois-ci, l’équipe de Spotify a annoncé le dévoilement d’un projet-surprise qui aurait lieu le 24 avril prochain. Sans fournir de détails concernant la nature de l’annonce, on peut se douter qu’il sera question d’un dispositif d’écoute en ligne mobile qui pourra être contrôlé par la voix à la manière d’un Google Home.

Et pourquoi le sait-on? Plus tôt cette année, des usagers de la plateforme en ligne ont reçu un courriel de l’équipe leur offrant la possibilité de souscrire à un service amélioré incluant ledit dispositif. Selon les informations contenues dans le message, on sait que l’appareil pourra être contrôlé par la voix, qu’il pourra être autonome grâce à une connexion 4G LTE et qu’il sera de forme circulaire. Tout laisse également à croire que l’appareil sera disponible tant aux États-Unis qu’au Canada.

L’équipe de Spotify a quant à elle démenti les rumeurs. On peut lire dans plusieurs médias américains et canadiens que la compagnie « est constamment en développement de nouveaux produits » et qu’on « n’a aucune information concernant un tel projet ». Cela dit, la multinationale teste activement les fonctions de commande vocale et elle affiche fréquemment des emplois en programmation informatique pour des projets de « développement des technologies mobiles et vocales ». Pas besoin d’être un devin pour voir ce qui se trame.

Si les rumeurs se concrétisent, Spotify serait la première compagnie à offrir un dispositif de commande vocale amovible pour la voiture. Il permettrait ainsi aux automobilistes qui n’ont pas accès aux dernières technologies en matière d’infodivertissement de s’équiper convenablement, et ce, à bas prix. On parle ici d’un forfait variant entre 12,99 $ et 14,99 $ par mois moyennant une entente de un an. L’achèteriez-vous?