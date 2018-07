Stage chaleureux chez la nation crie

Crédit photo : Gracieuseté

Marie-Pier Hénault est enchantée de son séjour à la réserve crie de Chisasibi, sur le territoire de la Baie James. La stagiaire de Delson a été étonnée de rencontrer une communauté différente de celle qu’on lui avait annoncée.

«On s’est fait dire que les gens étaient difficiles d’approche. C’était tout le contraire! C’est un peuple accueillant, chaleureux et généreux à 100%», explique celle qui a terminé sa formation en technique à l’enfance au Cégep de Saint-Hyacinthe.

«La première journée, nous avions acheté des salades, car on ne savait pas si l’on pouvait utiliser la cuisine chez la personne où nous logions. On est arrivé tard, vers 20h. La personne nous a attendus, car elle avait préparé le souper à notre intention et voulait manger avec nous», poursuit Mme Hénault qui a été touchée par cette attention.

Premiers pas

La générosité de la communauté crie s’est manifestée également lors de la cérémonie Des premiers pas. Celle-ci, qui a lieu généralement au printemps, symbolise la régénération, la renaissance et l’optimiste. Elle souligne également la générosité de mère Nature.

«C’était mémorable! Je n’ai pas regretté d’avoir choisi de faire ce stage-là.» -Marie-Pier Hénault

«C’est un peu l’équivalant du baptême pour les enfants. Nous avons assisté à deux cérémonies de bonne heure le matin. Le soir, c’était le festin dans le tipi. La chasse aux outardes, le goose break, avait eu lieu. Il y avait plein d’outardes qu’ils ont fait cuire sur le feu et ça sentait bon», mentionne Marie-Pier Hénault.

Langue et éducation

La Delsonienne a été aussi surprise de constater que la population de Chisasibi, estimée à 4 872 habitants, pouvait s’exprimer en anglais, voire même en français, plutôt qu’en langue crie, contrairement à ce qu’on lui avait dit.

«Plusieurs enfants parlaient anglais, ce qui était beaucoup plus facile pour interagir avec eux, précise-t-elle. Certains s’exprimaient en français.»

Marie-Pier Hénault a séjourné du 21 mai au 9 juin en compagnie de cinq autres participantes afin de se familiariser avec les techniques de garde. Elle a pu constater l’autonomie dont disposent les jeunes enfants de la réserve.

«Leurs méthodes sont très différentes des nôtres. Nous, nous allons plutôt au-delà des besoins de l’enfant, alors que leurs éducatrices vont intervenir si l’enfant a besoin d’elles. Il est libre de faire ce qu’il veut par ses propres moyens, d’évaluer et d’expérimenter», affirme Mme Hénault.

Les éducatrices veillent tout de même à la sécurité des enfants, ajoute cette dernière.