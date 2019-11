Stationnement hivernal : permis ou interdit ?

Les règlements de stationnement hivernal diffèrent d’une ville à l’autre. Est-ce que votre Municipalité vous permet de garer votre véhicule dans la rue à compter du 1er décembre? Le Reflet fournit la réponse ici.

Candiac

Du 1er décembre au 1er avril, il sera interdit de stationner son véhicule dans les rues la nuit, entre minuit et 7h. Toutefois, une tolérance est accordée les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, à condition qu’il n’y ait pas de chute de neige, de verglas ou de grésil nécessitant des opérations d’entretien hivernal. Cette même tolérance sera valable durant la période des fêtes, soit du 23 décembre au 3 janvier, selon les mêmes conditions.

Des sections de plusieurs stationnements municipaux seront accessibles aux citoyens pour le stationnement hivernal de nuit. Une signalisation sera installée sous peu afin d’indiquer les zones autorisées dans les stationnements des parcs André-J.-Côté, Champlain, Haendel et Montcalm, du centre Claude-Hébert, du Complexe Roméo-V.-Patenaude et de la Maison des jeunes.

Ligne info-stationnement de nuit: 450 638-0911, option 2

(Source: Ville de Candiac)

Delson

Le stationnement de nuit dans les rues est interdit du 1er décembre au 1er avril, de minuit à 7h. Les citoyens sont autorisés à garer leur véhicule dans les stationnements publics durant les mois d’hiver.

Des emplacements identifiés par des panneaux dans les stationnements publics suivants sont mis à leur disposition, soit à l’hôtel de ville, au centre communautaire, le parc Wilfrid-Boardman, au centre sportif, au parc de la Tortue et au stationnement Lamarche sur la rue du Fleuve.

Le stationnement y est autorisé en tout temps, pour une durée continue maximum de 24h sur le même emplacement, du 1er décembre au 1er avril, sauf lors des opérations de déneigement. Des panneaux de signalisation indiquent les aires de stationnement autorisées et d’autres panneaux seront installés pour avertir les citoyens des opérations de déneigement à venir 12 heures à l’avance.

(Source: Ville de Delson)

La Prairie

Du 1er décembre au 1er avril, il est interdit de stationner un véhicule sur les voies publiques de la ville entre minuit et 7h. Lorsqu’il n’y a pas d’opération de déneigement ou d’entretien comme l’épandage d’abrasif et le déglaçage, une tolérance est accordée par la police, les vendredis et les samedis soir, ainsi que pendant la période des Fêtes, du 23 décembre au 3 janvier. Toutefois, cette autorisation n’est pas valide pour le secteur du Vieux-La Prairie et pour les rues Mayer et Conrad-Pelletier.

Ligne Info-stationnement: 450 444-5999

(Source: Ville de La Prairie)

Saint-Constant

La Ville de Saint-Constant permet le stationnement de nuit sur la voie publique, sauf lors des opérations de déneigement et de déglaçage pendant la saison hivernale, entre minuit et 7h.

Toutefois, le stationnement est interdit aux endroits identifiés par une signalisation temporaire et ce, même si aucune opération de déneigement n’est annoncée. Cette signalisation temporaire est apposée directement dans les bancs de neige et indique qu’une opération de chargement de cette neige est à venir.

Trois stationnements sont mis à la disposition des citoyens lors des opérations de déneigement, soit celui du boul. Monchamp, près du parc canin, au Centre municipal et au Centre Claude-Hébert.

Ligne Info-déneigement: 450 638-2010, poste 5

(Source: Ville de Saint-Constant)

Saint-Mathieu

Il est interdit de stationner son véhicule dans les rues, entre minuit et 7h, du 1er décembre au 1er avril. Une tolérance est accordée la nuit, du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, ainsi que pour la période des Fêtes, du 23 décembre au 3 janvier.

Ligne info-stationnement: 450 638-0911, poste 2

(Source: Municipalité de Saint-Mathieu)

Saint-Philippe

Le stationnement de nuit dans les rues est interdit du 1er décembre au 1er avril, de minuit à 7h. Les policiers sont tolérants du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, ainsi que pendant la période des Fêtes du 23 décembre au 3 janvier.

Ligne info-stationnement: 450 638-0911, option 2

(Source: Ville de Saint-Philippe)

Sainte-Catherine

Cet hiver, le stationnement de nuit est toléré dans les rues, là où la signalisation le permet, sauf en cas de précipitation ou d’opération d’entretien hivernal des rues.

Des places de stationnement sont disponibles dans trois stationnements publics pour y garer les véhicules la nuit, lorsque le stationnement sur rue est interdit. Ils se trouvent aux parcs Terry-Fox et Francis-Xavier-Fontaine ainsi qu’au Centre municipal Aimé-Guérin.

Ligne Info-Déneigement: 450 632-0590, option 9

(Source: Ville de Sainte-Catherine)