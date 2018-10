Stationnement incitatif à Candiac : Une utilisatrice dénonce le manque de places

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Alexandra Laurendeau, qui utilise le transport en commun, n’a pu garer sa voiture au stationnement incitatif Montcalm – Candiac, le 27 septembre. L’endroit était complet. À son arrivée à 7h45, des inspecteurs d’Exo l’ont invitée à se garer ailleurs.

«Quand je leur ai demandé de l’information, ils m’ont dit d’aller au stationnement de La Prairie ou de m’arranger. J’ai demandé: “Je fais quoi à partir de La Prairie?” On ne m’a pas répondu», a relaté au Reflet la résidente de Candiac.

Celle-ci est allée garer sa voiture à la garderie de sa fille, puis a marché cinq à six minutes pour revenir au stationnement d’autobus.

Elle a de nouveau abordé un des inspecteurs pour lui demander comment procéder pour les jours suivants.

«On m’a indiqué d’arriver plus tôt, ce qui est impossible en raison de mon travail. L’inspecteur m’a dit de prendre l’autobus de la ville [circuit local] pour me rendre au stationnement. Donc, il faudrait que j’amène ma fille à la garderie avec ma voiture, que je revienne à la maison et que je fasse le poteau à l’arrêt de l’autobus local, qui fait le tour complet en 25 minutes, pour me rendre au stationnement Montcalm – Candiac», a poursuivi Mme Laurendeau.

Cette option fera en sorte d’ajouter 45 minutes à son trajet matinal.

«Tout ça parce que je ne peux pas stationner ma voiture pour prendre l’autobus», se désole-t-elle.

«Quand j’ai demandé au superviseur comment faire pour déposer une plainte il m’a dit: “Tu n’as pas de plainte à faire, on te sauve un ticket de 122$.” Ouf! Quelle réponse! Aucune aide au client, aucune information», a déclaré cette dernière.

Exo réagit

Chez Exo, on indique que les inspecteurs ont été dépêchés au stationnement Montcalm – Candiac à la suite de plaintes d’usagers du stationnement qui n’arrivaient pas à sortir le soir parce que des véhicules les bloquaient.

«Cette situation est également problématique pour la circulation des navettes et pour la sécurité advenant que les services d’urgence doivent faire une intervention. Une équipe d’inspecteurs s’est donc déplacée afin de guider la circulation des automobilistes pour maximiser, dans un premier temps, l’espace disponible tout en respectant les normes de sécurité», a expliqué Caroline Julie Fortin, conseillère en relations médias chez Exo.

Une fois le stationnement plein, les inspecteurs ont guidé les autres automobilistes vers le stationnement La Prairie où il reste encore «un peu de capacité».

Exo a affirmé être conscient du manque de places chroniques au stationnement de Montcalm – Candiac.

«Nous travaillons à déterminer si des pistes de solutions peuvent être mises en place. Pour l’instant toutefois, nous recommandons effectivement aux usagers d’arriver plus tôt lorsqu’ils le peuvent ou d’envisager utiliser un autre emplacement», a mentionné Mme Fortin.

Quant à la réponse qu’un inspecteur a fournie à Alexandra Laurendeau sur le fait qu’elle n’avait pas à se plaindre de la situation, Exo assure qu’un suivi sera assuré avec l’équipe qui était sur le terrain au sujet des messages à offrir à la clientèle dans ce genre de situation.