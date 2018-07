Statu quo au stationnement de la Plaza Delson

Crédit photo : Google Earth

La situation qui prévaut au stationnement de la Plaza Delson demeure la même, malgré la fermeture du Provigo, le 20 juillet.

Les usagers du transport en commun qui n’ont plus d’espace disponible au terminus Georges-Gagné sont toujours bienvenus à stationner leur véhicule dans la zone prévue à cet effet, près de l’ancienne station-service, pour le moment.

«Aucune décision n’a encore été prise à savoir si ça allait changer. Nous sommes en pourparlers avec le Réseau métropolitain de transport», indique Patrick Beausoleil, gestionnaire de la Plaza Delson.

«Plusieurs choses se passent en même temps avec les fermetures du Provigo et de la station-service, ajoute-t-il. Notre priorité est de ramener le plus rapidement possible une épicerie à cet endroit.»

Le gestionnaire du centre commercial ne désire donc pas que les usagers prennent l’habitude de se stationner près du futur nouveau commerce.

Néanmoins, il demande à l’entreprise chargée de la surveillance du stationnement de faire preuve de tolérance.