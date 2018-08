Stéphane Le Bouyonnec démissionne

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Le président et candidat dans la circonscription de La Prairie pour la Coalition avenir Québec (CAQ), Stéphane Le Bouyonnec, a donné sa démission le 28 août. Il en a fait l’annonce sur sa page Facebook en mentionnant ne pas vouloir «prendre le risque de nuire à la campagne».

M. Le Bouyonnec affirme que sa décision a été prise afin de «préserver les efforts que j’ai consacrés, notamment pour la préparation électorale du parti en ce qui a trait au recrutement des candidats et de l’élaboration de la plateforme».

«Il est hors de question que je laisse nos adversaires politiques se servir de mon parcours professionnel pour faire des amalgames douteux et ainsi nuire aux chances de notre Coalition», poursuit-il.

Rappelons que le Journal de Montréal avait rapporté en juin la participation du président de la CAQ dans une entreprise spécialisée en prêts privés à 90% d’intérêt et plus, qui opère en Ontario. Celui-ci s’était défendu, mais reconnaissait néanmoins que cela ternirait son image et celle de son parti.

«La politique, c’est une question de perception», avait-il dit au Reflet, le 14 juin. Le candidat disait avoir l’intention de se départir de ses actions.

Le député caquiste de 2012 à 2014 se dit serein en annonçant la nouvelle «avec beaucoup d’émotions». Il ajoute cependant vouloir s’abstenir de commenter davantage «la substance de l’enjeu» pour le moment.

