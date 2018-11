Steve Begin obtient son diplôme d’études secondaires

Crédit photo : Gracieuseté - Nicolas Vanier

L’ex-joueur de la Ligue nationale de hockey Steve Begin a obtenu son diplôme d’études secondaires, le 8 novembre. C’est le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge qui a procédé à sa remise officielle.

Mis au défi par le combattant extrême Georges St-Pierre, le Candiacois a complété sa formation sur la plateforme en ligne ChallengeU, mise au point par le Laprairien Nicolas Arsenault.

«Tellement fier de mon accomplissement! J’espère inspirer et motiver de nombreux Québécois et Québécoises à faire comme moi et à retourner aux études secondaires!!» a-t-il écrit sur sa page Facebook.

