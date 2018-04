Stries sur l’autoroute 30 : de nouvelles mesures sonores en mai

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Le ministère des Transports (MTQ) procédera à de nouveaux relevés sonores au début du mois de mai. Le but: voir si le bruit causé par la création de stries continues dans la chaussée de l’autoroute 30 entre Châteauguay et Brossard a diminué.

Lors de précédentes mesures réalisées à la suite de la création des stries, le MTQ avait noté une augmentation du nombre de décibels variant de 1,5 à 3 dB.

Ces sillons créés selon la méthode dite de planage fin ont été faits à l’automne 2017 par le gestionnaire de l’autoroute 30, soit le consortium Nouvelle Autoroute 30 (A30 Express), à la demande du MTQ.

L’augmentation du bruit causé par le roulement des véhicules avait soulevé le mécontentement des résidents des quartiers avoisinants l’autoroute. La Ville de La Prairie avait demandé officiellement à Québec la disparition des stries, alors que de son côté Candiac exprimait son inquiétude face à l’augmentation du niveau sonore.

«Il faut garder en tête que le succès d’achalandage de l’autoroute 30 a causé une usure prématurée de la surface. Les travaux ont été effectués parce que la chaussée n’avait plus l’adhérence voulue, selon des critères préétablis. Il était donc inquiétant de laisser la surface dans cet état», a rappelé Alexandre Lampron, attaché politique du député provincial de La Prairie, Richard Merlini.

Le député avait initié, le 27 novembre, une rencontre avec les représentants de la Direction régionale MTQ, des ingénieurs du laboratoire de la chaussée du même ministère et des représentants des Villes de Candiac et de La Prairie afin de faire le point dans ce dossier.

«À l’issue de la rencontre, le MTQ avait pris des engagements dont celui d’assurer une meilleure communication entre le MTQ et ses partenaires, en amont des travaux à réaliser. De plus, le MTQ avait demandé à A30 Express les détails des travaux d’entretien à venir qui seront réalisés sur l’autoroute 30, et ce, dans un délai raisonnable», poursuit M. Lampron.

Insatisfait

Le député Richard Merlini avait indiqué au Reflet, à la fin de novembre 2017, que le niveau sonore de l’autoroute 30, affecté par les stries, reviendrait à la normale au printemps en raison de l’usure de la chaussée. Un constat que ne partage pas Richard Trottier.

Ce résident de La Prairie qui demeure aux abords de la 30 avait dénoncé la situation à la suite de l’apparition des stries. Cinq mois plus tard, le constat est demeuré le même, selon lui.

«Il n’y a eu aucun changement. Le bruit est toujours aussi élevé. On disait que les déneigeuses allaient éliminer [aplanir] les stries durant l’hiver. Ces stries sont toujours là», déplore le citoyen.

