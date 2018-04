Subaru Canada lance un service de clavardage avec des conseillers aux ventes

Article par Olivier Beaulieu

La croissance des technologies dans notre quotidien peut nous faciliter les choses, mais parfois, elles rendent compliquée une tâche toute simple. Prenez par exemple un répertoire téléphonique à reconnaissance vocale. Combien de fois devez-vous répéter votre requête avant d’avoir le bon poste? Beaucoup! Nous nous retrouvons actuellement dans la même situation au sujet du clavardage en ligne avec les concessionnaires automobiles. Puisqu’on discute avec un robot qui nous partage des réponses préprogrammées, il nous arrive souvent d’obtenir des conclusions impertinentes qui ne nous aident point. C’est dans cet ordre d’idées que Subaru lance son service de clavardage en ligne avec de vrais conseillers aux ventes.

Le DMT Group en partenariat avec Subaru a lancé une plateforme de clavardage en ligne qui redirige le consommateur potentiel vers l’une des 90 concessions canadiennes du constructeur. Une fois en concession, un conseiller aux ventes répond à vos questions en temps réel. De son côté, le conseiller n’a pas besoin d’être assis derrière son bureau pour répondre à une question. Et c’est l’avancée majeure du système! Un conseiller peut répondre au client potentiel à partir de n’importe quel appareil et sur n’importe quelle plateforme. Pas besoin de télécharger d’application!

Glen Demetrioff, président et chef de la direction de DMT Group, croit pour sa part que la plateforme modifiera le processus de vente traditionnel. Il est d’avis que « la plupart des fournisseurs de clavardage numérique recueillent des clients potentiels pour un suivi ultérieur alors que DIGITAL! Interview [la plateforme] met le client en contact avec un membre de l’équipe des ventes en temps réel, ce qui permet de convertir instantanément une séance de clavardage en rendez-vous. »

Le consommateur a donc accès à une information pertinente et crédible, et ce, bien plus facilement que s’il cherche la réponse à une question précise sur la toile. Du côté du constructeur, on admet être très fier du résultat. Yasushi Enami, Président du conseil et PDG de Subaru Canada affirme : « puisque nous évoluons de plus en plus dans un monde numérique, je suis ravi de fournir à nos clients et à nos concessionnaires ce nouvel outil de communication. Plus qu’un outil de vente, le clavardage fournira à nos concessionnaires un autre moyen de communication avec les consommateurs, un moyen à la fois agréable et pratique. »